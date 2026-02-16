¿La tomás todos los días? La bebida “saludable” que afectaría la memoria y el riesgo de Alzheimer

A pesar de su imagen saludable, sus componentes estarían vinculados a procesos neurodegenerativos que comprometen el bienestar cognitivo. Expertos en neurología y nutrición advierten sobre los riesgos a largo plazo y sugieren reconsiderar su ingesta diaria.
El sitio Alzheimers.gov explica que muchos factores de riesgo tienen un rol en causar este trastorno y otras demencias pero lo más común es la edad, antecedentes familiares, la genética, una lesión cerebral, ciertas afecciones médicas y otros factores modificables como el sueño, hábitos de tabaquismo, hipertensión o diabetes. La alimentación también juega un rol clave.
¿Cuál es la bebida que creías saludable pero podría dañar el cerebro y acelera el alzheimer?
Investigadores de la Universidad de Boston (EEUU) arrojó que los jugos de frutas pueden tener un efecto contrario en la salud cognitiva y para la memoria.
Estas bebidas tienen una alta dosis de azúcar que provocan efectos adversos en la salud cognitiva y el cerebro. A su vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos eviten consumir más de 30gr de azúcares añadidas al día, lo que equivale a 150ml de jugo de frutas.
“Tras analizar a más de 4.000 personas mayores de 30 años de Estados Unidos, descubrieron que a medida que más consumían zumos de frutas (por ejemplo, zumo de manzana, de naranja o de pomelo), se experimentaba un mayor deterioro cognitivo”, dice la investigación.
Las conclusiones arrojaron que las “personas que las consumían de forma diaria tenían el hipocampo dañado y atrofiado, lo que está relacionado estrechamente con la aparición de Alzheimer prematuro (antes de los 65 años) o demencia”.