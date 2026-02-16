Secciones
¿La tomás todos los días? La bebida “saludable” que afectaría la memoria y el riesgo de Alzheimer

Esta infusión tiene una alta dosis de azúcar que provocan efectos adversos en la salud cognitiva y el cerebro.

Por su alto contenido de azúcar, los jugos podrían dañar la memoria a largo plazo Por su alto contenido de azúcar, los jugos podrían dañar la memoria a largo plazo Solo Fruver
Hace 20 Min

Aunque se la asocia con beneficios para la salud y forma parte de la rutina diaria de millones de personas, una bebida popular podría tener efectos perjudiciales en el cerebro, afectar la memoria y acelerar el desarrollo del alzheimer

A pesar de su imagen saludable, sus componentes estarían vinculados a procesos neurodegenerativos que comprometen el bienestar cognitivo. Expertos en neurología y nutrición advierten sobre los riesgos a largo plazo y sugieren reconsiderar su ingesta diaria.

¿Qué es lo primero que olvida una persona con alzheimer?

¿Qué es lo primero que olvida una persona con alzheimer?

El sitio Alzheimers.gov explica que muchos factores de riesgo tienen un rol en causar este trastorno y otras demencias pero lo más común es la edad, antecedentes familiares, la genética, una lesión cerebral, ciertas afecciones médicas y otros factores modificables como el sueño, hábitos de tabaquismo, hipertensión o diabetes. La alimentación también juega un rol clave. 

Una bebida popular podría tener efectos perjudiciales en el cerebro y afectar la memoria Una bebida popular podría tener efectos perjudiciales en el cerebro y afectar la memoria Hola

¿Cuál es la bebida que creías saludable pero podría dañar el cerebro y acelera el alzheimer?

Investigadores de la Universidad de Boston (EEUU) arrojó que los jugos de frutas pueden tener un efecto contrario en la salud cognitiva y para la memoria. 

Estas bebidas tienen una alta dosis de azúcar que provocan efectos adversos en la salud cognitiva y el cerebro. A su vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos eviten consumir más de 30gr de azúcares añadidas al día, lo que equivale a 150ml de jugo de frutas.

“Tras analizar a más de 4.000 personas mayores de 30 años de Estados Unidos, descubrieron que a medida que más consumían zumos de frutas (por ejemplo, zumo de manzana, de naranja o de pomelo), se experimentaba un mayor deterioro cognitivo”, dice la investigación.

Las conclusiones arrojaron que las “personas que las consumían de forma diaria tenían el hipocampo dañado y atrofiado, lo que está relacionado estrechamente con la aparición de Alzheimer prematuro (antes de los 65 años) o demencia”. 

