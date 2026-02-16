¿La tomás todos los días? La bebida “saludable” que afectaría la memoria y el riesgo de Alzheimer

El sitio Alzheimers.gov explica que muchos factores de riesgo tienen un rol en causar este trastorno y otras demencias pero lo más común es la edad, antecedentes familiares, la genética, una lesión cerebral, ciertas afecciones médicas y otros factores modificables como el sueño, hábitos de tabaquismo, hipertensión o diabetes. La alimentación también juega un rol clave.