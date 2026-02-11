Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Aquella denuncia se había originado a partir de lo difundido en un programa radial de Radio Mitre, sobre presuntas irregularidades en la distribución de camisetas de Boca. En ese marco, se mencionó el supuesto desvío de 50.000 camisetas destinadas al fútbol femenino y a las divisiones inferiores, que incluso habrían aparecido a la venta online. Klix había aclarado entonces que su acusación se basaba únicamente en lo expuesto en el programa y que no contaba con información adicional; además, no se habían aportado pruebas documentales ni revelado fuentes.