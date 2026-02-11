Secciones
Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

La presentación fue realizada por un socio y funcionario del Ministerio de Seguridad, quien aseguró tener testigos, chats, fotos y videos para respaldar las acusaciones.

JUSTICIA. La denuncia fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 39 y quedó a cargo de la Fiscalía N° 21.
Hace 2 Hs

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta por Walter Federico Klix, director nacional del Ministerio de Seguridad y socio del club. La presentación quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 39 y de la Fiscalía N° 21, que deberán analizar el material aportado y definir los próximos pasos del expediente.

Según la denuncia, se investiga una supuesta red vinculada a la venta de entradas por fuera de los circuitos oficiales, la manipulación del padrón social, la subdeclaración de ingresos en partidos, la venta clandestina de localidades y fallas deliberadas en los controles de acceso al estadio. Klix afirmó que cuenta con más de 100 testigos y documentación como chats, fotos y videos para sostener su acusación.

El denunciante, cercano a Patricia Bullrich, ya había realizado una presentación contra Riquelme en 2025. Esa causa fue archivada en agosto del año pasado por “falta de elementos suficientes”, tras una investigación que concluyó que no había pruebas para inferir la comisión de un delito.

Aquella denuncia se había originado a partir de lo difundido en un programa radial de Radio Mitre, sobre presuntas irregularidades en la distribución de camisetas de Boca. En ese marco, se mencionó el supuesto desvío de 50.000 camisetas destinadas al fútbol femenino y a las divisiones inferiores, que incluso habrían aparecido a la venta online. Klix había aclarado entonces que su acusación se basaba únicamente en lo expuesto en el programa y que no contaba con información adicional; además, no se habían aportado pruebas documentales ni revelado fuentes.

El Ministerio Público evaluó ese expediente y concluyó que se trataba de dichos que no superaban un rumor periodístico sin respaldo probatorio, por lo que archivó la causa por inexistencia de delito, de acuerdo con el artículo 195, párrafo 2° del Código Procesal Penal de la Nación.

En la nueva presentación, Klix sostuvo que actuó en su carácter de socio activo y pidió que se profundice la investigación sobre el manejo de entradas, el padrón, las recaudaciones y los controles de ingreso a La Bombonera. La causa quedó identificada como CCC 6527/2026 en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

