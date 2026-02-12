Secciones
Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

Tras haber dado de baja su llegada por supuestas complicaciones médicas, el club brasileño retomó las negociaciones con Estudiantes y presentó un nuevo plan para quedarse con el extremo de 28 años, que ya se reincorporó a los entrenamientos pensando en el clásico.

Hace 1 Hs

El mercado de pases volvió a encenderse alrededor de Edwuin Cetré. Semanas después de que Athletico Paranaense desistiera de su incorporación, ahora el club brasileño reabrió la negociación con Estudiantes y propuso una reconfiguración de los términos originales para que, finalmente, pueda llevarse a cabo la transferencia del jugador. 

La novedad sorprendió a la dirigencia platense, que hasta hace poco consideraba cerrada la posibilidad de transferir al extremo de 28 años a Brasil. Según indicaron desde Paranaense, la nueva propuesta contempla adquirir inicialmente entre el 60% y 70% del pase de Cetré y completar el resto del porcentaje en función de objetivos.

La prensa brasileña difundió que el pase se cayó por complicaciones cardiológicas detectadas durante los exámenes médicos. Sin embargo, en Estudiantes desmintieron esa versión y aclararon que el motivo de la cancelación no tuvo relación con el corazón del jugador. El club presidido por Juan Sebastián Verón, sostiene que Cetré está en condiciones de jugar, como lo demostró en la primera fecha de la temporada frente a Independiente.

En paralelo, Boca se mantiene expectante. La dirigencia "Xeneize" presentó una oferta de préstamo con opción de compra, evaluando cuidadosamente los riesgos de sumar a un jugador con antecedentes de lesiones en meniscos. El colombiano ya conoce lo que es convertirle al conjunto de La Ribera, lo hizo de penal en el año 2024. 

La pugna por quedarse con Cetré generó un escenario inédito: ahora el jugador tiene dos clubes compitiendo por su ficha, mientras mantiene su rutina habitual de entrenamientos y se enfoca en el clásico que Estudiantes disputará ante Gimnasia. Desde la institución platense aseguraron que la definición de su futuro dependerá de cuál de las ofertas resulte más sólida y conveniente para el club, en términos deportivos y económicos.

Athletico Paranaense, que semanas atrás había desistido de la operación por un monto cercano a los seis millones de dólares por el total del pase (con el DIM dueño del 50% de la ficha), ahora busca una estrategia parcial y escalonada, mientras que Boca espera su turno para cerrar un acuerdo definitivo o dar por terminadas las negociaciones. 

Entre versiones cruzadas, chequeos médicos y negociaciones reabiertas, Edwuin Cetré se convirtió en uno de los protagonistas del mercado de pases, con un futuro todavía incierto pero con la certeza de que, sea cual sea la camiseta que le toque defender, este 2026 lo encontrará jugando al fútbol.

