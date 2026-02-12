Athletico Paranaense vuelve a la carga por Cetré en medio de la pulseada con Boca

La prensa brasileña difundió que el pase se cayó por complicaciones cardiológicas detectadas durante los exámenes médicos. Sin embargo, en Estudiantes desmintieron esa versión y aclararon que el motivo de la cancelación no tuvo relación con el corazón del jugador. El club presidido por Juan Sebastián Verón, sostiene que Cetré está en condiciones de jugar, como lo demostró en la primera fecha de la temporada frente a Independiente.