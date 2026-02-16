"Heladerita" y polémica en La Bombonera: el gesto de Cavani que enfureció a un histórico de Boca

La crítica de fue lapidaria y no dejó margen para las interpretaciones. El exjugador, ganador de siete títulos con la azul y oro, calificó lo sucedido en la previa como una clara señal de desinterés. "Es una falta de respeto, principalmente al técnico. No puede pasar y él se tiene que dar cuenta con la carrera que tiene encima", sentenció el actual periodista. Para el exdefensor, la esencia de un referente en un club con la exigencia de Boca se basa en una premisa fundamental que el "Matador" habría descuidado: "Lo primero para un capitán o un referente es ser y parecer. Estar ahí apoyando, presente, en un momento difícil está bien. Ahora, lo de la heladerita es una imagen increíble".



En su análisis, Traverso fue tajante al asegurar que hoy le sobran los dedos de una mano para contar a los verdaderos líderes del plantel conducido por Claudio Úbeda. Para profundizar su postura, utilizó la figura de Leandro Paredes como el contraejemplo ideal de compromiso profesional. "Solamente pongo a Paredes en ese rol: un tipo que está lesionado, se infiltra y juega", destacó, marcando una distancia ética y profesional muy marcada respecto a la actitud que mostró el uruguayo. Para el exjugador, esa imagen de Cavani sentado o interactuando con el refrigerador es "realmente irrespetuosa" ya que proyecta la sensación de que el futbolista "no le da bola o hace lo que quiere", viviendo en un mundo paralelo al del resto de sus compañeros.