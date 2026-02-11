Edwuin Cetré no iría a Boca: el pase se cae y seguiría en Estudiantes

Las conversaciones que parecían encaminadas cambiaron de rumbo y en Boca Juniors pusieron el freno. La transferencia de Edwuin Cetré, que durante el inicio de la semana aparecía como inminente, entró en zona de incertidumbre después de nuevas evaluaciones vinculadas al estado físico del futbolista.
Mientras desde Estudiantes de La Plata aguardaban definiciones para liberar al atacante, en La Ribera optaron por tomarse más tiempo para esperar informes complementarios antes de avanzar con una firma que, hasta hace poco, parecía cuestión de horas.
El delantero colombiano, de 28 años, debía convertirse en una de las incorporaciones para el plantel que conduce Claudio Úbeda. Existía entendimiento entre clubes por los porcentajes del pase y también estaban acordadas las líneas generales del contrato del jugador. Sin embargo, aparecieron obstáculos.
Por un lado, hubo movimientos de Independiente Medellín, dueño de una parte importante de la ficha, que modificaron condiciones y obligaron a revisar números. Por el otro, y sobre todo, influyó el resultado de chequeos médicos previos que no dejaron del todo conformes a los responsables del área en el "Xeneize".
La alarma remite a un antecedente de 2018, cuando Cetré fue intervenido por un problema meniscal en su rodilla derecha mientras actuaba en México. Aquella situación ya había generado ruido semanas atrás en otra negociación internacional y volvió a instalar dudas ahora, justo cuando el acuerdo parecía resuelto.
Incluso el entorno del jugador dejó trascender que el trámite estaba caído de manera momentánea. En cambio, puertas adentro del club azul y oro prefieren mantener una mínima ventana abierta hasta recibir la revisión definitiva. Recién entonces tomarán una determinación final.
En este escenario, el atacante deberá presentarse a trabajar nuevamente con el plantel platense. El calendario suma un condimento extra: el clásico frente a Gimnasia y Esgrima La Plata asoma en el horizonte y, si nada cambia, podría ser titular.