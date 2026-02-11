Secciones
DeportesFútbol

Edwuin Cetré no iría a Boca: el pase se cae y seguiría en Estudiantes

Las dudas médicas por una antigua lesión en la rodilla cambiaron el panorama cuando la transferencia parecía resuelta y ahora el delantero vuelve a enfocarse en el compromiso del fin de semana.

NEGOCIACIÓN. La operación quedó supeditada a nuevos informes médicos que deben enviarle a Boca. NEGOCIACIÓN. La operación quedó supeditada a nuevos informes médicos que deben enviarle a Boca.
Hace 2 Hs

Las conversaciones que parecían encaminadas cambiaron de rumbo y en Boca Juniors pusieron el freno. La transferencia de Edwuin Cetré, que durante el inicio de la semana aparecía como inminente, entró en zona de incertidumbre después de nuevas evaluaciones vinculadas al estado físico del futbolista.

Mientras desde Estudiantes de La Plata aguardaban definiciones para liberar al atacante, en La Ribera optaron por tomarse más tiempo para esperar informes complementarios antes de avanzar con una firma que, hasta hace poco, parecía cuestión de horas.

El delantero colombiano, de 28 años, debía convertirse en una de las incorporaciones para el plantel que conduce Claudio Úbeda. Existía entendimiento entre clubes por los porcentajes del pase y también estaban acordadas las líneas generales del contrato del jugador. Sin embargo, aparecieron obstáculos.

Por un lado, hubo movimientos de Independiente Medellín, dueño de una parte importante de la ficha, que modificaron condiciones y obligaron a revisar números. Por el otro, y sobre todo, influyó el resultado de chequeos médicos previos que no dejaron del todo conformes a los responsables del área en el "Xeneize".

La alarma remite a un antecedente de 2018, cuando Cetré fue intervenido por un problema meniscal en su rodilla derecha mientras actuaba en México. Aquella situación ya había generado ruido semanas atrás en otra negociación internacional y volvió a instalar dudas ahora, justo cuando el acuerdo parecía resuelto.

Incluso el entorno del jugador dejó trascender que el trámite estaba caído de manera momentánea. En cambio, puertas adentro del club azul y oro prefieren mantener una mínima ventana abierta hasta recibir la revisión definitiva. Recién entonces tomarán una determinación final.

En este escenario, el atacante deberá presentarse a trabajar nuevamente con el plantel platense. El calendario suma un condimento extra: el clásico frente a Gimnasia y Esgrima La Plata asoma en el horizonte y, si nada cambia, podría ser titular.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Estudiantes de La Plata
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

“Estamos preocupados”: Claudio Úbeda habló tras la derrota de Boca ante Vélez

Después de 2008 cambió todo: Martín Palermo habló de su vínculo con Juan Román Riquelme

"Después de 2008 cambió todo": Martín Palermo habló de su vínculo con Juan Román Riquelme

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Juan Román Riquelme confrontó al plantel de Boca tras la derrota ante Vélez

Juan Román Riquelme confrontó al plantel de Boca tras la derrota ante Vélez

Cetré vuelve al radar de Boca y el diálogo con Estudiantes ya está abierto

Cetré vuelve al radar de Boca y el diálogo con Estudiantes ya está abierto

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Comentarios