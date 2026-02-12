SiTAS denuncia que la reforma laboral debilita derechos históricos y empeora la situación de los trabajadores

SiTAS está adherido a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que integra el Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que reúne a más de 86 gremios, entre ellos la UOM disidente de la CGT y ambas CTA. Desde ese frente anticiparon que “seguirán luchando en contra de este proyecto regresivo en derechos”.