SiTAS denuncia que la reforma laboral debilita derechos históricos y empeora la situación de los trabajadores
El gremio de la salud cuestionó la media sanción en el Senado y aseguró que el proyecto beneficia a las patronales y a las cúpulas sindicales. “No está todo perdido y la lucha continuará en el Congreso”, afirmaron.
A pocas horas de que el Senado otorgara media sanción al proyecto de Reforma Laboral, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) manifestó un fuerte rechazo a la iniciativa y aseguró que las modificaciones introducidas “no fueron suficientes”.
Desde el gremio que nuclea a unos 5.000 trabajadores de la salud en Tucumán señalaron que la reforma “debilita derechos históricos de los trabajadores, beneficiando a las patronales” y criticaron que “en vez de asegurar derechos se aseguraron las cajas sindicales, lo cual no fue ni será jamás la lucha de SiTAS”.
“No tiene que ver con ideologías”
Las autoridades del sindicato dedicaron las últimas horas a analizar el texto aprobado y expresaron su preocupación, aunque advirtieron que el debate aún no está cerrado.
“No tiene que ver con ideologías, pero quedó al descubierto el cinismo del gobierno nacional, que por televisión habla en contra del sindicalismo corrupto y parece combatirlo, pero por debajo les aseguró la caja sindical en desmedro de los derechos laborales de los argentinos”, sostuvieron.
SiTAS está adherido a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que integra el Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que reúne a más de 86 gremios, entre ellos la UOM disidente de la CGT y ambas CTA. Desde ese frente anticiparon que “seguirán luchando en contra de este proyecto regresivo en derechos”.
Cuestionamientos a las afiliaciones y aportes
Adriana Bueno, secretaria gremial de SiTAS y vicepresidenta de Fesprosa, afirmó que las modificaciones introducidas en el Senado “sólo fueron para asegurar la caja a las cúpulas gremiales que el gobierno dice combatir”.
“Nothing cambió respecto a las afiliaciones compulsivas ni los aportes solidarios, que los hacen obligatorios. SiTAS siempre repudió eso. La afiliación debe ser voluntaria”, señaló, y aclaró que el acuerdo fue negociado con la CGT, central a la que el gremio tucumano no pertenece, a diferencia de Atsa y UPCN.
Derecho a huelga y licencias por enfermedad
Entre los puntos más cuestionados, la dirigencia gremial mencionó la regulación del derecho a huelga en el sector salud. Según explicaron, el proyecto mantiene la exigencia de garantizar el 75% de las prestaciones durante una medida de fuerza.
“Es una cuasi prohibición del derecho a huelga o paro”, afirmaron.
También criticaron el régimen de licencias por enfermedad. De acuerdo al análisis de SiTAS, si un trabajador se enferma por causas no laborales cobraría el 50% del salario durante tres meses si se considera que hubo responsabilidad propia, y el 75% durante seis meses si no la hubo.
“O sea, si te fracturás fuera del trabajo o tenés cáncer no cobrarás el 100% del sueldo. Es una total barbaridad”, expresó Bueno.
Además, cuestionaron que se mantenga la necesidad de autorización para realizar asambleas y que se limiten las indemnizaciones.
“Un trabajador sin derechos no puede luchar”
Por su parte, el secretario general de SiTAS, Julián Nassif, remarcó que la discusión recién comienza y que el foco estará ahora en la Cámara de Diputados.
“La lucha debe continuar porque un trabajador sin derechos, ¿cómo podrá luchar por un mejor sueldo y por mejores condiciones laborales?”, planteó.
El dirigente sostuvo que se “avasallaron derechos laborales reconocidos como derechos humanos”, como el derecho al descanso, y acusó al Gobierno de utilizar al “sindicalismo corrupto como carta de presentación para desacreditar a todo el movimiento obrero”.
“No lo vamos a tolerar. SiTAS nació justamente como una organización disidente para proteger los derechos que muchos gremialistas negocian con las patronales”, afirmó.
Críticas al uso de fondos de la ANSES
Otro de los puntos que generó rechazo es la posibilidad de destinar un 2,5% de los fondos de la ANSES —según interpretan desde el gremio— para cubrir costos vinculados a despidos.
“Se continúa perjudicando a los trabajadores, en este caso ya jubilados. Se usarían fondos que tienen como fin pagar jubilaciones para afrontar despidos”, cuestionaron.
“Estamos luchando para que Argentina no se convierta en un país con maquillaje de democracia pero con castas, donde haya una élite con derecho al abuso y una clase trabajadora de segunda, sin derecho a enfermarse, protestar o ir a una asamblea sin pedir permiso”, agregaron.
El debate pasa a Diputados
Finalmente, Nassif adelantó que el gremio ya trabaja en estrategias de diálogo con los diputados nacionales por Tucumán, de cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja.
“Decimos no a una reforma que dinamita las bases laborales de la Argentina. El debate no terminó y vamos a darlo en todos los ámbitos”, concluyó.