Colalao del Valle celebrará la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026

Con una propuesta renovada que reunirá en una sola celebración a las bodegas de la región, Tucumán se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, que se realizará el viernes 7 de marzo, de 16 a 24, en la plaza Miguel Critto de Colalao de Valle.
La edición 2026 se enmarca en la promoción de la Ruta del Vino de Altura como producto turístico de la provincia, una propuesta que pone en valor el trabajo de las bodegas de los Valles y la identidad vitivinícola del territorio. En este sentido, la celebración marcará un hecho destacado para la vitivinicultura de los Valles Calchaquíes, las bodegas de Colalao del Valle y zonas aledañas celebrarán la Vendimia de manera conjunta, consolidando una gran fiesta provincial del vino tucumano, pensada para el encuentro entre productores, vecinos y visitantes.
La Vendimia es una de las expresiones culturales más representativas del calendario festivo del norte argentino y, en Colalao del Valle, adquiere un significado especial por su vínculo con la producción vitivinícola local, la identidad de la comunidad y el entorno natural que caracteriza a la región. Esta celebración busca poner en valor el trabajo de quienes sostienen la actividad del vino en los Valles, promoviendo el reconocimiento del producto tucumano y su creciente proyección.
Durante la jornada, el público podrá disfrutar de degustaciones de vinos tucumanos, venta de productos regionales, una feria de artesanos, propuestas de sabores típicos, una grilla artística con artistas de proyección nacional y actividades vinculadas a la producción del vino, que permitirán conocer de cerca el proceso, el trabajo de los productores y la identidad vitivinícola de los Valles Calchaquíes.
La Fiesta Provincial de la Vendimia se presenta como una oportunidad para descubrir Colalao del Valle a través de sus sabores, su música y su gente, reafirmando el crecimiento de la cultura del vino tucumano como parte de la identidad turística de Tucumán y sumando una nueva propuesta al calendario de eventos que dinamizan la temporada de verano en el norte argentino.