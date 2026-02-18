Colalao del Valle celebrará la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026

La edición 2026 se enmarca en la promoción de la Ruta del Vino de Altura como producto turístico de la provincia, una propuesta que pone en valor el trabajo de las bodegas de los Valles y la identidad vitivinícola del territorio. En este sentido, la celebración marcará un hecho destacado para la vitivinicultura de los Valles Calchaquíes, las bodegas de Colalao del Valle y zonas aledañas celebrarán la Vendimia de manera conjunta, consolidando una gran fiesta provincial del vino tucumano, pensada para el encuentro entre productores, vecinos y visitantes.