Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Elias Cave, uno de los jugadores más destacados del plantel tucumano, remarcó la importancia del compromiso colectivo. “Para ganar tenemos que jugar en equipo y necesitamos hacernos fuertes tanto en defensa como en ataque. Será muy importante ganar en casa”, señaló el estadounidense, que ha sido determinante por su aporte ofensivo y su intensidad en defensa.