Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte
La “Cebra” jugará desde las 21.30 en el estadio “Coco” Ascárate ante el conjunto cordobés, que marcha tercero. Los dirigidos por Esposito necesitan ganar para pelear un lugar entre los cinco primeros de la conferencia Norte.
Estudiantes tendrá mañana en la noche una cita exigente en el estadio “Coco” Ascárate. Desde las 21.30, el conjunto dirigido por Fabrizio Esposito se medirá con Barrio Parque en un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por los puestos de privilegio de la Conferencia Norte de la Liga Nacional.
El equipo cordobés, bajo la conducción de José Luis Pochettino, atraviesa un presente sólido. Ubicado en la tercera posición, ha demostrado equilibrio en ambos costados de la cancha y una regularidad que lo sostiene como uno de los animadores del torneo. Su funcionamiento colectivo y la eficacia en momentos clave lo transforman en un rival de cuidado.
Para la “Cebra”, el panorama es claro: necesita sumar para ingresar al grupo de los cinco primeros. La paridad de la conferencia obliga a sostener un ritmo competitivo constante, especialmente en condición de local. El “Coco” Ascárate, en ese sentido, debe convertirse en un bastión.
Elias Cave, uno de los jugadores más destacados del plantel tucumano, remarcó la importancia del compromiso colectivo. “Para ganar tenemos que jugar en equipo y necesitamos hacernos fuertes tanto en defensa como en ataque. Será muy importante ganar en casa”, señaló el estadounidense, que ha sido determinante por su aporte ofensivo y su intensidad en defensa.
El cruce no solo enfrentará a dos equipos con aspiraciones, sino también a dos propuestas que priorizan el juego colectivo. Estudiantes buscará imponer ritmo, presionar desde la primera línea y sostener la energía durante todo el partido. Barrio Parque, por su parte, intentará hacer valer su experiencia y su posición en la tabla.
La noche promete un duelo de alto voltaje en Tucumán. Para Estudiantes, no se trata únicamente de un partido más: es una oportunidad concreta para confirmar su crecimiento y dar un paso firme hacia los puestos de clasificación directa.