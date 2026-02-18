Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Mientras la Provincia avanza en la regularización dominial de Campo Norte, en el Concejo Deliberante surge una propuesta para que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se involucre en la recuperación del espacio y avance en la creación de un parque destinado a la recreación y la protección ambiental.
El proyecto de ordenanza fue presentado por Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). Allí se ordena al municipio que ejecute la intervención urbanística integral del sitio, con el objetivo de desarrollar y poner en funcionamiento el Parque Norte.
El texto fundamenta que Campo Norte es un sector estratégico para el desarrollo urbano; que además de los dos grandes pulmones verdes de la ciudad -el parque 9 de Julio y el parque Guillermina- hace falta un tercero; y que crear el Parque Norte “permitirá no solo incrementar la superficie de espacios verdes de uso público, sino también ordenar urbanísticamente una zona de alto potencial de crecimiento, integrando criterios de sostenibilidad ambiental, recreación, esparcimiento y movilidad”.
Situación dominial
En Campo Norte, el dominio del terreno pertenece a la Provincia, que actualmente lleva adelante un plan de regularización dominial por presuntas ocupaciones ilegales en la zona.
El propósito del Gobierno es recuperar la totalidad del predio estatal y avanzar en la creación de un parque. En este marco, fuentes provinciales no descartaron que puedan gestionarse los trabajos en coordinación con el municipio capitalino.
Este aspecto es contemplado por el proyecto presentado en el Concejo. En el artículo tres se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) “a realizar todas las gestiones administrativas, técnicas y legales necesarias ante organismos nacionales y provinciales, a fin de obtener la disponibilidad del suelo requerido para la ejecución del Parque Norte”.
Además, habilita a la Municipalidad a “suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes, tales como convenios, actas acuerdo, contratos de cesión, comodato, permuta u otras figuras legales que resulten necesarias para la implementación del proyecto conforme a la normativa vigente”.
De interés público
En tanto, la propuesta ordena al municipio que Parque Norte sea declarado de interés público, urbanístico y ambiental, y que su intervención contemple criterios de desarrollo sustentable, preservación ambiental, accesibilidad, integración urbana, equipamiento recreativo y protección del paisaje, priorizando el uso público del espacio. El objetivo es -dice- la recreación, el esparcimiento, la protección ambiental y la mejora de la calidad de vida de la población.
Aquella actuación, señala la iniciativa de Vargas Aignasse, favorecerá la recuperación ambiental del sector, la mitigación de los efectos del cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la generación de espacios de encuentro comunitario.
Por último, el proyecto faculta al DEM a incluir la obra dentro de los planes, programas y presupuestos municipales, pudiendo articular acciones con otros niveles del Estado y con instituciones públicas o privadas.
Relevamiento
En diciembre pasado, un equipo de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Provincial realizó un relevamiento en Campo Norte. En el predio se detectaron algunos puntos relevantes, como que ninguna de las donaciones, afectaciones ni comodatos de las parcelas relevadas cumplió con los proyectos presentados al momento de recibirlas.
A su vez, que los sectores identificados como “Casa Amor” y el predio donde el PAMI planeaba construir un centro de recepción para personas de la tercera edad, están ocupados por personas que no eran las destinatarias originales, por lo que se presume que fueron usurpados. También se constató una ocupación ilegal de unos 6.000 metros cuadrados, entre otras irregularidades.