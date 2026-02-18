Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

A su vez, que los sectores identificados como “Casa Amor” y el predio donde el PAMI planeaba construir un centro de recepción para personas de la tercera edad, están ocupados por personas que no eran las destinatarias originales, por lo que se presume que fueron usurpados. También se constató una ocupación ilegal de unos 6.000 metros cuadrados, entre otras irregularidades.