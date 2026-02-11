Secciones
Atención, Scaloni: un delantero de la Selección de España se lesionó y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026

El atacante del Porto sufrió la rotura del ligamento cruzado y quedará varios meses fuera de las canchas.

Hace 1 Hs

La noticia impacta de lleno en el calendario internacional. Samu Aghehowa, una de las caras que había empezado a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico, quedó al margen de los grandes objetivos que tiene la Selección de fútbol de España en el corto y mediano plazo.

El delantero de FC Porto sufrió un esguince en la rodilla derecha con compromiso del ligamento cruzado anterior durante el clásico frente al Sporting CP. Aunque intentó continuar tras recibir atención médica, fue reemplazado en el entretiempo y, horas después, el parte oficial confirmó que tendrá varios meses de recuperación.

La consecuencia es directa. El atacante no llegará a la Finalissima prevista para marzo ante la Selección argentina y tampoco podrá formar parte de la Copa del Mundo de 2026, una cita para la que aparecía dentro de los planes del entrenador Luis de la Fuente.

La baja duele por el presente que atravesaba. En la temporada sumaba 20 goles en 32 partidos con el conjunto portugués y se había transformado en uno de los artilleros españoles más productivos en las principales ligas europeas. Esa eficacia le había abierto la puerta de convocatorias repetidas y le permitía ilusionarse con un lugar en la gran cita.

Horas después del diagnóstico, el propio futbolista eligió expresarse públicamente. Contó que se trató del día más desafortunado de su carrera, que todavía intenta asimilar lo ocurrido y que le resulta muy duro no poder ayudar a sus compañeros dentro de la cancha. Agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que trabajará para regresar fortalecido.

