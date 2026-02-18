De repartir diarios en bicicleta a campeón con Tucumán Central: la vida de “Yiyera”, el masajista que nunca dejó el fútbol

El fútbol aparece como una constante, casi una obsesión saludable. En cada mudanza, en cada trabajo, en cada etapa. “Yo no sé vivir sin fútbol. Capaz no tenía plata, pero siempre buscaba jugar a la pelota”, confesó. Incluso cuando fue sorteado para hacer el servicio militar en 1983 y terminó destinado al cuadro de caballería en San Rafael, Mendoza, la pelota siguió rodando. “Un cabo de apellido Ibarra me vio jugar en el cuartel y me llevó a Huracán de San Rafael, un club que tiene una camiseta parecida a la de Boca. A veces me daba tareas más fáciles durante el día para poder entrenar, pero tenía que cumplir con todo”, recordó. Aunque para algunos resulte extraño, él recuerda con añoranza el tiempo que estuvo en servicio. “Aprendí orden, respeto, disciplina. Todo eso me sirvió para la vida. Inclusive tuve que cuidar los votos para (Raúl) Alfonsín”, relató, al evocar aquel año atravesado por las elecciones presidenciales y la custodia de urnas en escuelas rurales.