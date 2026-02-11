Tucumán Central pone en marcha la venta de entradas para la final en Catamarca

La cuenta regresiva comenzó y en Tucumán Central ya está todo dispuesto para la venta de entradas de cara a la final por el ascenso ante General Paz Juniors, que se disputará en Catamarca. La dirigencia confirmó que los tickets tendrán un valor de $20.000 y que cada club dispondrá de 2.000 localidades.
La venta se realizará exclusivamente en la sede de Tucumán Central. El viernes se podrán adquirir de 16 a 21, mientras que el sábado el expendio continuará de 10 a 17. Desde el club remarcaron que la modalidad será presencial y hasta agotar el cupo asignado.
En paralelo, también se organizaron los viajes para acompañar al equipo. El plantel partirá el sábado a las 9 y entrenará por la tarde en San Lorenzo de Alem, ya instalado en suelo catamarqueño. En tanto, el grueso de los hinchas viajará el domingo por la mañana. El costo del traslado ida y vuelta fue fijado en $55.000, pero el mismo no incluye la entrada al partido.
La confirmación de Catamarca como sede definitiva trajo alivio luego de varios días de incertidumbre. Con el aval de la AFA, se ratificó al estadio Malvinas Argentinas como escenario del encuentro, lo que despejó rumores y versiones cruzadas que habían rodeado la organización.
De este modo, con la logística en marcha y la venta de entradas definida, Tucumán Central ya enfoca todas sus energías en el último paso del sueño del ascenso. Catamarca será el punto de encuentro para una final que promete tribunas colmadas y un cierre a la altura de las expectativas.