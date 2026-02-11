Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central pone en marcha la venta de entradas para la final en Catamarca

Los tickets costarán $20.000 y se venderán desde el viernes en el club. Cada institución contará con 2.000 localidades para el duelo decisivo en el estadio Malvinas Argentinas.

TODO LISTO. Este domingo el Rojo de Villa Alem se jugará el pase al torneo Federal A. TODO LISTO. Este domingo el "Rojo" de Villa Alem se jugará el pase al torneo Federal A.
Hace 1 Hs

La cuenta regresiva comenzó y en Tucumán Central ya está todo dispuesto para la venta de entradas de cara a la final por el ascenso ante General Paz Juniors, que se disputará en Catamarca. La dirigencia confirmó que los tickets tendrán un valor de $20.000 y que cada club dispondrá de 2.000 localidades.

La venta se realizará exclusivamente en la sede de Tucumán Central. El viernes se podrán adquirir de 16 a 21, mientras que el sábado el expendio continuará de 10 a 17. Desde el club remarcaron que la modalidad será presencial y hasta agotar el cupo asignado.

En paralelo, también se organizaron los viajes para acompañar al equipo. El plantel partirá el sábado a las 9 y entrenará por la tarde en San Lorenzo de Alem, ya instalado en suelo catamarqueño. En tanto, el grueso de los hinchas viajará el domingo por la mañana. El costo del traslado ida y vuelta fue fijado en $55.000, pero el mismo no incluye la entrada al partido.

COMUNICADO OFICIAL. El club Tucumán Central difundió este mensaje para los interesados en viajar a Catamarca a presenciar la final. COMUNICADO OFICIAL. El club Tucumán Central difundió este mensaje para los interesados en viajar a Catamarca a presenciar la final.

La confirmación de Catamarca como sede definitiva trajo alivio luego de varios días de incertidumbre. Con el aval de la AFA, se ratificó al estadio Malvinas Argentinas como escenario del encuentro, lo que despejó rumores y versiones cruzadas que habían rodeado la organización.

De este modo, con la logística en marcha y la venta de entradas definida, Tucumán Central ya enfoca todas sus energías en el último paso del sueño del ascenso. Catamarca será el punto de encuentro para una final que promete tribunas colmadas y un cierre a la altura de las expectativas.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánCatamarcaClub Tucumán CentralTorneo Regional AmateurWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
3

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika
4

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
6

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Más Noticias
Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja del “Militar” Sosa en el caso Érika

Atlético Tucumán llevó a FIFA el caso Tomás Cuello y reclama una deuda en dólares a Athletico Paranaense

Atlético Tucumán llevó a FIFA el caso Tomás Cuello y reclama una deuda en dólares a Athletico Paranaense

Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Cómo ver la Primera Nacional en 2026: registro, app y cuánto costará el abono

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

El Alpine de Franco Colapinto se quedó y causó una bandera roja en Bahréin

Comentarios