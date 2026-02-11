Tucumán Central pone en marcha la venta de entradas para la final en Catamarca

En paralelo, también se organizaron los viajes para acompañar al equipo. El plantel partirá el sábado a las 9 y entrenará por la tarde en San Lorenzo de Alem, ya instalado en suelo catamarqueño. En tanto, el grueso de los hinchas viajará el domingo por la mañana. El costo del traslado ida y vuelta fue fijado en $55.000, pero el mismo no incluye la entrada al partido.