Empleados de Comercio: cuánto cobran en febrero 2026 con el aumento y las sumas fijas

Los empleados de comercio contaban con un esquema salarial transitorio al comienzo de 2026, el cual continuará en vigencia durante febrero. El acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector establece el pago de dos sumas fijas no remunerativas: la primera de $40.000 y la otra de $60.000.
La conclusión paritaria dictaminó que estas sumas extraordinarias se abonen desde diciembre de 2025 y se mantengan hasta marzo de 2026. Según lo pactado, pasarán a integrar las escalas salariales básicas, lo que modificará la estructura del haber mensual.
Escala salarial de empleados de comercio por categoría
En el segmento de Maestranza, los básicos son los siguientes:
-Maestranza A: $1.155.795
-Maestranza B: $1.158.852
-Maestranza C: $1.169.560
En el área Administrativa, los valores establecidos son:
-Administrativo A: $1.167.268
-Administrativo B: $1.171.860
-Administrativo C: $1.176.448
-Administrativo D: $1.190.218
-Administrativo E: $1.201.690
-Administrativo F: $1.218.519
Para el personal de Caja, los básicos son:
-Cajero A: $1.171.091
-Cajero B: $1.176.448
-Cajero C: $1.183.333
En el caso de Auxiliares:
-Auxiliar A: $1.171.091
-Auxiliar B: $1.178.740
-Auxiliar C: $1.203.985
En la categoría de Auxiliares especializados:
-Auxiliar Especializado A: $1.180.274
-Auxiliar Especializado B: $1.194.041
Por último, en el rubro Ventas:
-Vendedor A: $1.171.091
-Vendedor B: $1.194.044
-Vendedor C: $1.201.690
-Vendedor D: $1.218.519
Cómo se pagan las sumas fijas en febrero de 2026
Bajo el esquema actual, los empleados cobran $60.000 no remunerativos desde diciembre de 2025, a los que se añade un adicional de $40.000. Aunque la integración de este último al básico estaba prevista para enero de 2026, la resolución extendió su carácter de suma fija hasta finales de marzo.
Esto implica que en febrero el adicional total alcanza los $100.000. Dichos conceptos se detallan por separado en el recibo y quedan excluidos del sueldo básico de forma transitoria.
Cómo cambian los salarios según la antigüedad
Además del salario básico y las sumas fijas, los empleados de comercio perciben el adicional por antigüedad, consistente en el 1% por cada año de servicio. El cálculo abarca tanto los montos remunerativos como las sumas fijas no remunerativas. De este modo, el porcentaje se aplica sobre la totalidad del haber mensual, incrementando el ingreso según los años trabajados.
A estos valores se añaden otros adicionales de convenio, como presentismo o conceptos específicos por modalidad de trabajo. Dichos ítems quedan fuera de las escalas básicas detalladas y su liquidación depende de las condiciones de cada relación laboral. Desde FAECYS mencionaron la existencia de diferencias en jurisdicciones con acuerdos complementarios, como Río Grande (Tierra del Fuego), donde rigen condiciones locales por factores geográficos o de costo de vida.