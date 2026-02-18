Empleados de Comercio: cuánto cobran en febrero 2026 con el aumento y las sumas fijas

A estos valores se añaden otros adicionales de convenio, como presentismo o conceptos específicos por modalidad de trabajo. Dichos ítems quedan fuera de las escalas básicas detalladas y su liquidación depende de las condiciones de cada relación laboral. Desde FAECYS mencionaron la existencia de diferencias en jurisdicciones con acuerdos complementarios, como Río Grande (Tierra del Fuego), donde rigen condiciones locales por factores geográficos o de costo de vida.