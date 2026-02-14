Secciones
Cuánto cuesta Netflix con impuestos en Argentina en febrero 2026: todos los planes y precios

El costo que figura en el sitio oficial Netflix no es relmente lo que los usuarios terminan pagando porque, además de ese costo, se deben abonar algunos impuestos en Argentina.

Cuánto cuesta Netflix con impuestos en Argentina en febrero 2026: todos los planes y precios
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Para gracia de los argentinos –o de cualquiera que abone una suscripción mensual–, los planes de Netflix no aumentaron en el último mes. Por lo pronto, la plataforma mantendrá el precio de sus membresías igual que durante los últimos meses. Las plataformas de streaming se convirtieron, para muchas familias, en parte fundamental del entretenimiento y el consumo cultural. Por eso, este gasto –que para muchos es una inversión– ya forma parte del presupuesto mensual general.

¿Colapinto llega a Netflix? El adelanto de la serie de la Fórmula 1 encendió las expectativas

Netflix se convirtió en una de las plataformas de streaming más consumidas en el mundo entero. Su gran oferta termina por atrapar a público de todas las edades y regiones. Series y películas originales y también contenido de otras productoras, además de recientes incorporaciones de catálogos completos como el acontecido por la absorción de Warner. Todo esto y más forma parte del servicio por el que se paga en la suscripción de Netflix.

¿Cuánto cuestan los planes de Netflix?

Actualmente, Netflix tiene tres planes y algunos de ellos permiten agregar perfiles invitados. Todos tienen características diferentes, pero comparten el hecho de que puede verse contenido desde diferentes dispositivos, porque la plataforma es compatible con televisores, computadoras, celulares y tablets.

Plan básico. Costo mensual: $8.999. Ofrece una resolución HD de 720p con reproducción de contenido en simultáneo y descarga en un solo dispositivo. También se ofrece una calidad de audio y video buena.

Plan estándar. Costo mensual: $14.999. Ofrece resolución Full HD de 1080p con posibilidad de reproducir en simultáneo y descargar contenido hasta en dos dispositivos. La calidad del video y del audio prometen ser excelentes.

Plan Premium. Costo mensual: $19.999. Ofrece una resolución 4K (Ultra HD) y HDR. Se puede producir contenido hasta en cuatro dispositivos simultáneos y descargar hasta en seis. La calidad de la imagen y el audio prometen ser excepcionales, siendo este último envolvente.

¿Cuánto se paga Netflix en febrero 2026 con impuestos?

Al precio mensual de la suscripción que cobra Netflix, en Argentina corren algunos impuestos para quienes tienen que hacer pagos con tarjeta de crédito. Esto implica que el valor que anuncia la plataforma no es el costo final, sino que se deben aplicar unos aumentos porcentuales. Actualmente, los impuestos que se pagan al hacer una contratación de los servicios de Netflix son IVA (21%) y Ganancias (31%).

Por ello, a los precios de las suscripciones anunciados en el listado anterior habría que sumarles un 51%. De este modo, el plan básico quedaría en $13.588,49; el estándar, en $22.648,49; y el Premium, en $30.198,49.

