Cuánto cuesta Netflix con impuestos en Argentina en febrero 2026: todos los planes y precios

Netflix se convirtió en una de las plataformas de streaming más consumidas en el mundo entero. Su gran oferta termina por atrapar a público de todas las edades y regiones. Series y películas originales y también contenido de otras productoras, además de recientes incorporaciones de catálogos completos como el acontecido por la absorción de Warner. Todo esto y más forma parte del servicio por el que se paga en la suscripción de Netflix.