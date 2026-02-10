Sueldos de "emergencia" y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Salud mental: el caso que quebró la paciencia

El malestar se tornó insoportable tras la muerte de un oficial de 32 años en Rosario el pasado 4 de febrero. El agente se quitó la vida tras regresar a sus funciones, a pesar de que su entorno asegura que no estaba en condiciones psicológicas para portar un arma. "Lo mandaron a la calle sin estar sano", denunciaron los familiares. Este hecho transformó el reclamo en una exigencia urgente por protocolos de contención que hoy consideran inexistentes.