Sueldos de "emergencia" y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Lo que comenzó como un reclamo salarial se convirtió en un conflicto profundo tras el suicidio de un agente en Rosario. Denuncian jornadas extenuantes y falta de contención psicológica.

Hace 1 Hs

El conflicto policial en Santa Fe ya no solo se mide en pesos, sino en niveles de desgaste institucional. Aunque la protesta se visibilizó con patrulleros frente a la Casa de Gobierno y la Jefatura de Rosario, el trasfondo revela una crisis de tres ejes: la precariedad salarial, el abandono operativo y una preocupante desatención en salud mental que ya tuvo consecuencias fatales.

Si bien un agente recién ingresado percibe cerca de $1.300.000 mensuales, el reclamo apunta a la "composición" de ese ingreso. Según denuncian familiares y efectivos, el sueldo básico es bajo y los obliga a depender de las horas extra (OSPE) y adicionales para llegar a fin de mes. 

Esta dinámica genera un círculo vicioso, ya que los agentes agotados físicamente que, para mantener su nivel de vida, deben trabajar turnos dobles, al reducir su capacidad de respuesta y aumentando el riesgo operativo.

Salud mental: el caso que quebró la paciencia

El malestar se tornó insoportable tras la muerte de un oficial de 32 años en Rosario el pasado 4 de febrero. El agente se quitó la vida tras regresar a sus funciones, a pesar de que su entorno asegura que no estaba en condiciones psicológicas para portar un arma. "Lo mandaron a la calle sin estar sano", denunciaron los familiares. Este hecho transformó el reclamo en una exigencia urgente por protocolos de contención que hoy consideran inexistentes.

A la crisis salarial y emocional se suma la operativa. Los efectivos denunciaron que deben costearse parte de sus uniformes y que el equipamiento -desde chalecos hasta el estado de los móviles- es deficiente. 

El anuncio de bonos de hasta $500.000 por parte del ministro Pablo Cococcioni fue visto como un "parche" que no resuelve el problema estructural de una fuerza que se siente desbordada.

