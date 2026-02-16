Aumento en febrero: cuánto cobrarán albañiles y trabajadores de la construcción

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) cerró su última paritaria salarial en el último trimestre de 2025. Desde entonces, los salarios de los trabajadores del rubro se mantienen tomando como referencia los valores establecidos ente el sindicato y los empresarios. En esta oportunidad, se firmó también un incremento para el segundo mes de este año, por lo que albañiles y encargados de obra percibirán un diferencial respecto al mes pasado.