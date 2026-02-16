Secciones
Aumento en febrero: cuánto cobrarán albañiles y trabajadores de la construcción

La Unión Obrera de la Construcción acordó aumentos hasta febrero. Se espera que esta semana haya nuevas paritarias para definir el transcurso de los próximos meses.

Aumento en febrero: cuánto cobrarán albañiles y trabajadores de la construcción Foto: Reddit
Hace 28 Min

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) cerró su última paritaria salarial en el último trimestre de 2025. Desde entonces, los salarios de los trabajadores del rubro se mantienen tomando como referencia los valores establecidos ente el sindicato y los empresarios. En esta oportunidad, se firmó también un incremento para el segundo mes de este año, por lo que albañiles y encargados de obra percibirán un diferencial respecto al mes pasado.

Después de los meses contemplados en el último acuerdo, se espera que los representantes de los trabajadores vuelvan a una reunión por paritarias esta semana para debatir cómo continuarán los salarios en los siguientes meses de 2026. Mientras que para enero de este año se había fijado un aumento del 2%, para febrero se había contemplado una suba de sueldos del 1.8% más.

Cuánto cobran albañiles por hora en febrero 2026

Los empleados de Uocra están amparados por el convenio colrctivo de trabajo 76/75 y, por extensión, el 577/10, que contempla detalles dentro del trabajo que ofrece el rubro. Las categorías para fijar salarios se dividen en tareas de cada trabajador. Pero, además, el país está dividido en zonas diferentes a las que también les corresponden valores distintos por hora de trabajo.

Zona A

Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

- Oficial especializado: $5.470 (por hora)

- Oficial: $4.679 (por hora)

- Medio oficial: $4.324 (por hora)

- Ayudante: $3.980 (por hora)

- Sereno: $723.032 (mensual)

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut

- Oficial Especializado: $6.071 (por hora)

- Oficial: $5.196 (por hora)

- Medio Oficial: $4.793 (por hora)

- Ayudante: $4.438 (por hora)

- Sereno: $805.489 (mensual)

Zona C

Santa Cruz

- Oficial Especializado: $8.397 (por hora)

- Oficial: $7.873 (por hora)

- Medio Oficial: $7.597 (por hora)

- Ayudante: $7.377 (por hora)

- Sereno: $1.208.753 (mensual)

Zona Austral

Tierra del Fuego

- Oficial Especializado: $10.940 (por hora)

- Oficial: $9.358 (por hora)

- Medio Oficial: $8.648 (por hora)

- Ayudante: $7.960 (por hora)

- Sereno: $1.446.064 (mensual)

En febrero también se deberá otorgar una suma no remunerativa que variará según la dedicación de cada empleado entre los $93.800 y los $243.600. El siguiente encuentro de paritaria está previsto para el 19 de febrero.

Comentarios