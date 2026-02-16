Personal doméstico: cuánto debe cobrar una niñera o un cuidador de adultos mayores en febrero 2026

El trabajo de niñeras y acompañantes de adultos mayores se inscribe en la categoría de Asistencia y cuidado de personas. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidades, niños y niñas, adolescentes o adultos mayores. Quienes cumplan con esta tarea deberán percibir $3.494,25 por hora, en caso de que se retiren de su lugar de trabajo. En caso de no retirarse, serán $3.894,43 por hora. El salario básico ronda entre los $411.806 y los $490.745 según la carga horaria y la modalidad de empleo.