Personal doméstico: cuánto debe cobrar una niñera o un cuidador de adultos mayores en febrero 2026

El servicio doméstico se convirtió en Argentina en uno de los pilares fundamentales de las familias y demás trabajadores. Aunque no está previsto un nuevo encuentro por paritarias, se espera que el salario del personal de casas particulares tenga una actualización próximamente. Mientras tanto, el salario para los empleados y empleadas del rubro continúa tomando de referencia el de los últimos meses.
Los montos para todas las categorías del personal doméstico se mantienen sin variaciones, lo que implica que el pago básico se corresponde con el de enero. Para saber cuánto debe ser el salario mensual, se deben tener en cuenta tanto las horas trabajadas por semana, como las tareas a las que se dedica cada empleado. En el caso de las niñeras, tienen un pago equivalente al del personal de cuidado de adultos mayores.
Niñeras: ¿cuánto cobra el personal doméstico en febrero de 2026?
Febrero será el primer mes en que las empleadas del rubro no reciban el bono pautado a fines de 2025. Aunque se deberá descontar el monto extraordinario del salario, habrá que tener en cuenta que estos valores corresponden al básico. Aparte, se deben tener en cuenta los pagos que correspondan, por ejemplo, por antigüedad.
El trabajo de niñeras y acompañantes de adultos mayores se inscribe en la categoría de Asistencia y cuidado de personas. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidades, niños y niñas, adolescentes o adultos mayores. Quienes cumplan con esta tarea deberán percibir $3.494,25 por hora, en caso de que se retiren de su lugar de trabajo. En caso de no retirarse, serán $3.894,43 por hora. El salario básico ronda entre los $411.806 y los $490.745 según la carga horaria y la modalidad de empleo.