¿Dónde poner las hojas de laurel para atraer la abundancia?

Colocar hojas de laurel en el hogar y la vida cotidiana puede ser un gesto simbólico para fomentar la armonía y la prosperidad.

La ubicación de las hojas de laurel en el hogar o la oficina es clave para potenciar su energía positiva.
Hace 2 Hs

Según los principios del Feng Shui, la antigua filosofía china, los objetos y elementos en un ambiente influyen directamente en el flujo de energías, afectando aspectos como la prosperidad, la salud y la tranquilidad.

Dentro de esta práctica, algunas plantas poseen un significado especial, y el laurel es una de ellas. 

Más allá de su uso en la cocina y en la medicina natural, el laurel tiene un papel destacado en distintas tradiciones espirituales y esotéricas, ya que se le atribuyen propiedades para atraer la abundancia, la protección y la buena fortuna.

¿Dónde colocar hojas de laurel según el Feng Shui?

La ubicación de las hojas de laurel en el hogar es clave para potenciar su energía positiva. De acuerdo con los expertos en Feng Shui, hay diferentes maneras de usarlas para aprovechar sus beneficios:

1. Protección del hogar y del espacio de trabajo

Colocar hojas de laurel en los rincones de la casa u oficina ayuda a alejar las energías negativas, la envidia y las malas vibraciones. Se recomienda guardarlas dentro de pequeñas bolsas de tela blanca, como si fueran saquitos de té, y distribuirlas en puntos estratégicos.

-Las esquinas de las habitaciones.

-La puerta principal, para atraer buena energía desde la entrada.

-Cajones y armarios, para mantener la armonía en el ambiente.

2. Atracción de la abundancia y la prosperidad

Para potenciar la energía de la riqueza y la estabilidad financiera, una práctica común es colocar hojas de laurel en objetos relacionados con el dinero y el movimiento:

-Dentro de la billetera, cartera o bolso, para llevar consigo la energía de la prosperidad.

-En la caja registradora de un negocio o cerca de un área donde se maneje dinero.

-En el escritorio o espacio de trabajo, especialmente en la zona sureste, que según el Feng Shui es el área de la abundancia.

3. Mejor descanso y protección energética

El laurel también se asocia con la tranquilidad y los sueños reparadores. Para evitar el insomnio y favorecer un descanso profundo, se pueden colocar hojas de laurel debajo de la almohada o dentro de la funda.

Se cree que esto ayuda a disminuir las pesadillas y atraer sueños positivos.

4. Amuleto personal de protección

Llevar una hoja de laurel dentro del zapato, la billetera o la ropa es una costumbre extendida entre quienes buscan estar protegidos de malas energías a lo largo del día.

También se dice que escribir en una hoja de laurel un deseo y guardarla en un lugar especial puede ayudar a que se cumpla.

