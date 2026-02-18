Así luce hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, que marca tendencia con su microbikini en las playas de Brasil
Con apenas 19 años, Valentina Pergolini se consolida como referente de estilo en redes sociales. Desde sus vacaciones en Brasil, la joven compartió postales que reflejan su impronta urbana y fresca, y volvió a captar todas las miradas con sus looks de alto verano.
Luego de dar sus primeros pasos en el escenario con el musical Despertar de primavera y participar en el programa de su padre, Mario Pergolini, la joven de 19 años continúa consolidando su identidad propia en el mundo del espectáculo y la moda.
Con una estética que combina guiños urbanos y espíritu rocker, Valentina se convirtió en una de las figuras emergentes que más atención despiertan en redes sociales. En las últimas horas, compartió en Instagram una serie de imágenes de sus vacaciones en Florianópolis y volvió a captar miradas con sus elecciones fashionistas frente al mar.
Entre arena y olas, apostó por una bikini negra minimalista, un clásico infalible del verano. El diseño triangular, llevado ligeramente elevado, sumó un detalle audaz al estilismo. El look dejó ver su piercing en el ombligo con brillo y una flor natural en el cabello que aportó un aire relajado y tropical.
En otra postal, mostró cómo combinó el traje de baño con un short de jean celeste y anteojos de sol negros, sumando una minicartera al tono que elevó el conjunto. También sorprendió con un corpiño símil denim azul, una tendencia que gana terreno temporada tras temporada, y reforzó su impronta personal con un collar con dije en forma de cruz.
El carrusel cerró con una imagen grupal junto a amigas, donde lució un modelo marrón chocolate con aplique metálico central, nuevamente acompañado por denim y accesorios oscuros. “Fue un buen verano”, escribió al pie de la publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones y mensajes elogiosos.