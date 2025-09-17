Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini que se alejó de la televisión y se dedica al arte

En el mundo de los medios, el apellido Pergolini es sinónimo de radio y televisión. Sin embargo, poco se sabe de la vida personal del reconocido conductor, especialmente de los hijos que tuvo con su esposa, Dolores Galán. Detrás de los reflectores, su hija Valentina Pergolini construyó su propia carrera lejos de las cámaras y los micrófonos. Su historia es una de pasión y perseverancia, donde prefirió seguir sus propios sueños en lugar de aprovechar la fama familiar.
Hace pocos meses, Valentina cumplió uno de sus mayores sueños: debutar como actriz en teatro. Es parte del staff de "Despertar de primavera", el multipremiado musical de Broadway que llegó al Teatro Ópera en junio, bajo la dirección de Fer Dente.
¿Quién es Valentina, la hija de Mario Pergolini que se alejó de la televisión y se dedica al arte?
A pesar de su bajo perfil, la vida de Valentina Pergolini estuvo ligada al arte desde una edad muy temprana. Su formación comenzó a los cinco años con clases de comedia musical junto a Gaby Goldman, y se perfeccionó sin descanso desde entonces.
Además, con el paso de los años completó una extensa preparación que incluye seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco, además de clases con Naomi Stein y Nayla Pose. Actualmente, esta completa formación se complementa con estudios de danza y la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE, confirmando su total dedicación y amor por el mundo del escenario.
“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en el post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que voy a ser parte de @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, contó meses atrás, antes de su debut en las tablas.