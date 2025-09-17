Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini que se alejó de la televisión y se dedica al arte

“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en el post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que voy a ser parte de @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, contó meses atrás, antes de su debut en las tablas.