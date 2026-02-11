Murió el actor James Van Der Beek, a los 48 años

El peso del encasillamiento

El éxito de Dawson’s Creek tuvo un alto costo para Van der Beek: como tantas estrellas que alcanzan la fama de forma precoz, quedó atrapado en la figura de aquel joven idealista. Durante mucho tiempo, el público y los productores veían en él solo a Dawson Leery, el eterno adolescente de Capeside. Él mismo definió esa situación con ironía: “Cuando todo empezó, las personas que se me acercaban eran adolescentes que gritaban cuando me veían”, repasó, y confesó gracias a esa situación de grande comenzó a sufrir “la forma más tonta de trastorno de estrés postraumático”. “Cuando escucho a chicas adolescentes gritar ‘¡oooh!’… pienso: ‘Tío, supéralo. No lo están haciendo por ti. Eres un hombre adulto de 47 años’”, contó entre risas en una charla con People el año pasado.