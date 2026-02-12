La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, sin recursos tras su muerte: lanzan campaña para recaudar U$S 500 mil
La familia del actor de Dawson Crece confirmó que enfrenta dificultades económicas luego de la larga lucha contra el cáncer colorrectal. Crearon una colecta para cubrir gastos básicos y la educación de sus hijos.
La muerte de James Van Der Beek, protagonista de la recordada serie Dawson Crece, conmocionó al mundo del espectáculo. El actor estadounidense falleció este miércoles a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal que había hecho pública en noviembre de 2024.
Pero además del impacto emocional, su familia atraviesa ahora un delicado momento económico.
La esposa de James Van Der Beek confirmó la noticia
“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, escribió su esposa, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.
En el mismo mensaje adelantó que en los próximos días compartirá más detalles sobre los deseos del actor y su legado. Desde que reveló su enfermedad, Van Der Beek utilizó sus redes para generar conciencia sobre el cáncer colorrectal.
La familia de James Van Der Beek lanzó una colecta solidaria
Tras la confirmación de su muerte, la familia publicó un enlace a una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 500.000 dólares.
Según el texto de la plataforma, el dinero será destinado a:
Cubrir gastos básicos del hogar
Pagar facturas pendientes
Afrontar los costos médicos acumulados
Garantizar la educación de los seis hijos del actor
“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera”, señala la descripción.
Seis hijos y un “futuro incierto”
James Van Der Beek y Kimberly fueron padres de Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.
La campaña sostiene que, tras la prolongada lucha contra el cáncer, la familia quedó “sin recursos” y enfrenta un futuro incierto. Uno de los principales objetivos es poder permanecer en la casa familiar para brindar estabilidad a los niños en medio del duelo.
“Están trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil”, explica el mensaje.
De Dawson Leery a la concienciación sobre el cáncer
James Van Der Beek alcanzó la fama mundial en los años 90 por su papel como Dawson Leery en Dawson Crece, serie que marcó a una generación.
En los últimos años, además de su carrera actoral, se convirtió en una voz activa en la concienciación sobre el cáncer colorrectal, enfermedad que finalmente causó su fallecimiento.
Su muerte no solo deja un vacío en la industria del entretenimiento, sino también una familia que ahora busca apoyo para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.