Secciones
EspectáculosFamosos

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, sin recursos tras su muerte: lanzan campaña para recaudar U$S 500 mil

La familia del actor de Dawson Crece confirmó que enfrenta dificultades económicas luego de la larga lucha contra el cáncer colorrectal. Crearon una colecta para cubrir gastos básicos y la educación de sus hijos.

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, sin recursos tras su muerte: lanzan campaña para recaudar U$S 500 mil
Hace 1 Hs

La muerte de James Van Der Beek, protagonista de la recordada serie Dawson Crece, conmocionó al mundo del espectáculo. El actor estadounidense falleció este miércoles a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal que había hecho pública en noviembre de 2024.

Pero además del impacto emocional, su familia atraviesa ahora un delicado momento económico.

La esposa de James Van Der Beek confirmó la noticia

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, escribió su esposa, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje adelantó que en los próximos días compartirá más detalles sobre los deseos del actor y su legado. Desde que reveló su enfermedad, Van Der Beek utilizó sus redes para generar conciencia sobre el cáncer colorrectal.

La familia de James Van Der Beek lanzó una colecta solidaria

Tras la confirmación de su muerte, la familia publicó un enlace a una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 500.000 dólares.

Según el texto de la plataforma, el dinero será destinado a:

Cubrir gastos básicos del hogar

Pagar facturas pendientes

Afrontar los costos médicos acumulados

Garantizar la educación de los seis hijos del actor

“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera”, señala la descripción.

Seis hijos y un “futuro incierto”

James Van Der Beek y Kimberly fueron padres de Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

La campaña sostiene que, tras la prolongada lucha contra el cáncer, la familia quedó “sin recursos” y enfrenta un futuro incierto. Uno de los principales objetivos es poder permanecer en la casa familiar para brindar estabilidad a los niños en medio del duelo.

“Están trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil”, explica el mensaje.

De Dawson Leery a la concienciación sobre el cáncer

James Van Der Beek alcanzó la fama mundial en los años 90 por su papel como Dawson Leery en Dawson Crece, serie que marcó a una generación.

En los últimos años, además de su carrera actoral, se convirtió en una voz activa en la concienciación sobre el cáncer colorrectal, enfermedad que finalmente causó su fallecimiento.

Su muerte no solo deja un vacío en la industria del entretenimiento, sino también una familia que ahora busca apoyo para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
2

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces
3

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
4

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
5

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales
6

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

Más Noticias
Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

Flor de la V festejó el primer cumpleaños de su nieto: así fue la celebración

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Najar advirtió que podrían presentarse planteos en la Legislatura contra Acuña por su carta a los jueces

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

Caso Paulina Lebbos: Mercado admitió que mintió, y ahora la Justicia debe decidir si es condenada

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Comentarios