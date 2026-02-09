El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

Valija inclusiva

En resumen, se trata de una valija inclusiva que sirve para trabajar la diversidad en el aula, brindar recursos a los docentes (capacitación mediante, que estará a cargo de la empresa) y ayudar a los alumnos y a sus familias a que puedan aprender y eliminar la brecha digital. La ministra aclaró que el proyecto beneficiará no solo a los alumnos de escuelas especiales, sino a todos: “está pensado para todas las escuelas, donde haya chicos con algún problema motriz, auditivo o de otro tipo, aunque sea leve, diagnosticado o no, pero que dificulta su aprendizaje. Muchas veces por estos inconvenientes causan que el niño no se integre adecuadamente o que no quiera ir a la escuela porque no puede seguir el ritmo de los demás. La idea es poder acompañarlo y que la maestra tenga más recursos para ayudarlo “.