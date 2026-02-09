El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

Muchas veces los chicos tienen una pequeña dificultad motriz que les impide el uso correcto de la tijerita o del lápiz y que puede ser resulta fácilmente en el aula, con tecnología adecuada, sin esperar a que esto se solucione con el tiempo, a riesgo de desencadenar un problema de baja autoestima o retrasar el aprendizaje. Justamente a este tipo de soluciones, desde las más sencillas, hasta las más complejas de acuerdo al diagnóstico de cada alumno con discapacidad, aspira a acceder el Ministerio de Educación de Tucumán gracias a un proyecto de mejora de la educación especial.
La ministra Susana Montaldo, junto a su equipo pedagógico avanzó en un acuerdo con la fundación “Dale que Valen”, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral, cuya representante es Arantxa Olmos Salgado; y con integrantes de la empresa de tecnología educativa EducaBot. En el Ciidept, la directora de proyectos especiales en Educabot, Ivana Marchetti, abrió una enorme valija de soluciones tecnológicas para ser usadas por niños, docentes y padres, de acuerdo a cada problemática.
“Esta organización nos ofrece estas valijas que contienen recursos tecnológicos para la educación especial. A veces los chicos tienen una pequeña dificultad motriz o de cualquier tipo y, con estos recursos se soluciona. Además, gracias a la inteligencia artificial (IA) podemos volcar el diagnóstico de cada niño y colaborar con el docente en la propuesta de recursos y estrategias a utilizar, y seguir su evolución. El maestro tendrá sus criterios para analizar la propuesta de la IA y ver si conviene al proceso educativo. Lo importante es que esta tecnología garantiza una propuesta distinta para cada chico, según sus características, posibilidades y dificultades”, explicó la ministra.
Valija inclusiva
En resumen, se trata de una valija inclusiva que sirve para trabajar la diversidad en el aula, brindar recursos a los docentes (capacitación mediante, que estará a cargo de la empresa) y ayudar a los alumnos y a sus familias a que puedan aprender y eliminar la brecha digital. La ministra aclaró que el proyecto beneficiará no solo a los alumnos de escuelas especiales, sino a todos: “está pensado para todas las escuelas, donde haya chicos con algún problema motriz, auditivo o de otro tipo, aunque sea leve, diagnosticado o no, pero que dificulta su aprendizaje. Muchas veces por estos inconvenientes causan que el niño no se integre adecuadamente o que no quiera ir a la escuela porque no puede seguir el ritmo de los demás. La idea es poder acompañarlo y que la maestra tenga más recursos para ayudarlo “.
El Ministerio de Educación también trabaja en la incorporación de tablets con tecnología de eye tracking (seguimiento ocular) para niños con un mayor compromiso motor que necesitan comunicarse por medios no tradicionales. La profesora Montaldo junto a la presidenta de la fundación Dale que valen y a su secretaria general, Susana Salgado, analizaron las estrategias para capacitar a la comunidad educativa sobre el uso de estos nuevos recursos que permitirán a los alumnos expresarse y participar activamente del proceso educativo mediante el uso de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) de alta tecnología.
Olmos Salgado es mamá de Valentino, un niño con parálisis cerebral que inspiró la fundación que ayuda a otros niños en su misma condición. Susana Salgado, su abuela, no duda en reconocerlo: “Valentino nos ayuda a ser mejores personas y a otros niños a poder comunicarse y a tener una mejor salud y educación gracias a los avances de la tecnología”.