Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

El despliegue preventivo por las celebraciones de Carnaval en la Quebrada de Humahuaca culminó con resultados positivos para la fuerza de seguridad jujeña. Según informaron fuentes policiales a El Tribuno de Jujuy, un megaoperativo permitió la detención de más de 20 personas y la recuperación de más de 60 teléfonos celulares que habían sido sustraídos bajo la modalidad de "pirañas" o "descuidistas" durante los desentierros y corsos.