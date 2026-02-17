Secciones
Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Los operativos se centraron en Tilcara, Purmamarca y Maimará. La policía desbarató una red de "descuidistas" que operaba en los eventos masivos; también se incautaron dólares, euros y pesos tras un allanamiento en la capital.

Hace 3 Hs

El despliegue preventivo por las celebraciones de Carnaval en la Quebrada de Humahuaca culminó con resultados positivos para la fuerza de seguridad jujeña. Según informaron fuentes policiales a El Tribuno de Jujuy, un megaoperativo permitió la detención de más de 20 personas y la recuperación de más de 60 teléfonos celulares que habían sido sustraídos bajo la modalidad de "pirañas" o "descuidistas" durante los desentierros y corsos.

El "modus operandi" de las bandas externas

La investigación apunta a grupos organizados que aprovechan la vulnerabilidad de los turistas en medio de las aglomeraciones de Tilcara, Purmamarca y Maimará. Un dato clave que maneja la Justicia es que la mayoría de los detenidos no reside en Jujuy: se trata de bandas itinerantes integradas por ciudadanos de Paraguay y personas provenientes de Salta, Tucumán y Buenos Aires, quienes se desplazan específicamente hacia eventos de gran magnitud para delinquir.

Allanamiento y secuestro de divisas

El operativo no se limitó a las detenciones en la vía pública. En las últimas horas, las actuaciones derivaron en un allanamiento en un hotel de San Salvador de Jujuy, donde los sospechosos se habrían estado hospedando.

En el lugar, los efectivos lograron incautar una suma de dinero cercana a los 1,5 millones de pesos, compuesta por un variado botín que incluía: Pesos argentinos, dólares estadounidenses y euros. 

Situación judicial y recuperación de dispositivos

Tanto los dispositivos móviles como las divisas secuestradas quedaron a disposición de la Justicia. Actualmente, se llevan adelante las pericias necesarias para identificar a los legítimos propietarios de los teléfonos y coordinar la devolución de los mismos.

Desde el Ministerio de Seguridad no descartan que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas, mientras se analiza si los integrantes de estas bandas poseen antecedentes penales por delitos similares en otras provincias de la región.

