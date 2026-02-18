Tucumán tuvo ocupación plena en los feriados de carnaval

Cifras en el NOA

A nivel regional, el NOA se posicionó como el área de mayor identidad cultural durante estas fechas. El movimiento en Tucumán se complementó con la fuerte afluencia en Jujuy y Salta, generando un circuito donde el turista suele recorrer varias provincias. El clima de fiesta y la hospitalidad característica del norte argentino fueron los denominadores comunes de un fin de semana que superó los números de años anteriores. Desde los sectores productivos, señalan que estos resultados son un alivio para la industria turística en un contexto económico complejo.