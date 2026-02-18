Tucumán tuvo ocupación plena en los feriados de carnaval

El fin de semana largo de Carnaval reafirmó su posición como una de las fechas más potentes para el calendario turístico nacional. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento de visitantes fue masivo en todo el país, pero la región del Noroeste Argentino (NOA) logró consolidarse como el centro de las celebraciones, con Tucumán a la cabeza de un despliegue cultural sin precedentes.
En la provincia, el saldo final dejó un sabor de satisfacción tanto en el sector público como en el privado. Las expectativas en materia de ocupación hotelera no sólo se cumplieron, sino que en varios puntos de la provincia se rozó el lleno total, impulsado por una agenda que combinó el misticismo de los valles con el color de los corsos populares.
El análisis pormenorizado de las plazas hoteleras reveló cifras sorprendentes en las zonas de verano cercanas a la capital. San Javier y El Cadillal se posicionaron como los destinos preferidos por los visitantes, alcanzando ambos un nivel de ocupación del 99%. Este fenómeno demuestra que la cercanía y la mejora en la infraestructura de servicios se han convertido a estos puntos en opciones de excelencia para el pernocte.
Por su parte, los destinos de altura mantuvieron su vigencia histórica. Tafí del Valle, el corazón de los valles, registró una ocupación del 88%, reafirmándose como la alegría de la corona del turismo tucumano. A poca distancia, Tafí Viejo logró un sólido 76%, seguido por Yerba Buena con un 70%, consolidando un corredor turístico que se mantuvo activo durante las cuatro jornadas de descanso.
Otras localidades también mostraron un desempeño positivo en este fin de semana XXL. San Pedro de Colalao alcanzó el 66% de sus plazas ocupadas, mientras que Monteros registró un 60%. En contraste, San Miguel de Tucumán mostró un ritmo más pausado con un 30%, una tendencia habitual en estas fechas donde el turista busca refugio en los climas más frescos de las villas veraniegas.
En términos económicos, el impacto fue contundente. El informe de CAME estimó que el gasto promedio diario por persona en la provincia ascendió a $83.000. Esta cifra refleja un consumo dinámico que no solo se limitó al alojamiento, sino que irrigó directamente hacia la gastronomía, el transporte local y las ferias de artesanos, dinamizando la economía regional.
La agenda cultural fue, sin dudas, el gran motor del desplazamiento masivo. Uno de los puntos más altos se vivió en Amaicha del Valle con la Fiesta Nacional de la Pachamama, donde miles de personas se congregaron para rendir tributo a la Madre Tierra en una de las ceremonias más antiguas y respetadas de la región, marcada por el canto de coplas y el agradecimiento por los frutos de la temporada.
La diversidad de actividades permitió captar distintos perfiles de turistas. Mientras que en El Mollar se desarrollaba el 2° Campeonato Argentino de Vela en Altura, aportando un matiz deportivo y náutico a los valles, en El Bañado-Colalao del Valle se llevaba a cabo el ancestral XXIV Desentierro del Diablo de Carnaval, una cita ineludible para quienes buscan la autenticidad del rito carnavalesco.
El sur provincial no se quedó atrás en la convocatoria. Los tradicionales Corsos de Aguilares volvieron a demostrar por qué son consideradas “la capital de la alegría” en la provincia. Con un despliegue impactante de comparsas, carrozas y pasistas, el evento atrae a una multitud estimada en más de 30.000 personas por noche , consolidándose como el espectáculo popular más masivo de la región.
Hacia el este y el centro, la oferta fue igualmente variada. Santa Ana vibró con sus Carnavales Populares, mientras que Famaillá apostó al romanticismo con la propuesta “Famaillá Enamora”. Por su parte, Yerba Buena aprovechó la coincidencia con San Valentín para potenciar su Patio de los Cerveceros, un espacio que se ha convertido en el punto de encuentro joven por excelencia.
Cifras en el NOA
A nivel regional, el NOA se posicionó como el área de mayor identidad cultural durante estas fechas. El movimiento en Tucumán se complementó con la fuerte afluencia en Jujuy y Salta, generando un circuito donde el turista suele recorrer varias provincias. El clima de fiesta y la hospitalidad característica del norte argentino fueron los denominadores comunes de un fin de semana que superó los números de años anteriores. Desde los sectores productivos, señalan que estos resultados son un alivio para la industria turística en un contexto económico complejo.
El hecho de que el gasto promedio se mantuviera alto indica que, a pesar de la inflación, el turismo de cercanía y las escapadas de carnaval siguen siendo una prioridad de consumo para las familias argentinas, que ven en estos eventos una oportunidad de distensión.
Impacto económico
Estos días de 2026 dejaron cifras récord. Viajaron tres millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $1.007.793 millones, es decir más de un billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.
El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes). Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en tres días frente a los 2,8 días de 2025.