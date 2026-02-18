Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío que llega a Tucumán de la mano de Melina Masnatta

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el trabajo, sino cómo prepararnos para los empleos que todavía no existen. Bajo ese eje se desarrollará el encuentro “Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío de las personas y las organizaciones en la era de la IA”, una propuesta de la Universidad de San Andrés que, en alianza con la Fundación del Tucumán, desembarca en la provincia con Melina Masnatta, emprendedora y especialista en tecnología, formación e innovación, como speaker..