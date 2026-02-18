Secciones
Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío que llega a Tucumán de la mano de Melina Masnatta

En alianza con la Fundación del Tucumán, la Universidad de San Andrés organiza un encuentro para debatir el futuro del empleo en la era de la inteligencia artificial.

VOZ AUTORIZADA. Masnatta es una de las referentes del cruce de temas como la educación y la tecnología. Es directora ejecutiva Master in Management en Negocios Tecnológicos y Digitales
Hace 3 Hs

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el trabajo, sino cómo prepararnos para los empleos que todavía no existen. Bajo ese eje se desarrollará el encuentro “Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío de las personas y las organizaciones en la era de la IA”, una propuesta de la Universidad de San Andrés que, en alianza con la Fundación del Tucumán, desembarca en la provincia con Melina Masnatta, emprendedora y especialista en tecnología, formación e innovación, como speaker..

La actividad se realizará el 25 de febrero a las 18.30 en el Hotel Hilton Garden Inn, Salón Abasto, en San Miguel de Tucumán, y convoca a empresarios, profesionales, referentes educativos y líderes organizacionales a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el mercado laboral.

El eje del encuentro será analizar cómo deben adaptarse las personas y las organizaciones frente a un escenario en constante transformación. Muchas de las profesiones del futuro aún no están definidas, mientras que otras ya están siendo redefinidas por la automatización y las herramientas basadas en inteligencia artificial.

Repensar la formación

BAJO LA LUPA. La capacitación analizará cómo deben adaptarse las personas y las organizaciones frente a un escenario en constante transformación.

En este contexto, el debate no se limita a incorporar nuevas tecnologías, sino a repensar la formación. Especialistas coinciden en que el desafío no pasa solo por adquirir habilidades técnicas, sino por fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo.

El objetivo es abrir una conversación estratégica: cómo pueden las universidades, las empresas y el ecosistema productivo trabajar de manera articulada para anticiparse a los cambios y formar talento preparado para escenarios inciertos.

La alianza con la Fundación del Tucumán refuerza el enfoque local del encuentro, promoviendo un espacio de diálogo entre el mundo académico y el entramado empresarial de la provincia. En un contexto donde la innovación redefine reglas y procesos, el desafío es claro: aprender a aprender y construir organizaciones capaces de reinventarse.

Temas San Miguel de TucumánHotel Hilton Garden InnFundación del TucumánJóvenes
