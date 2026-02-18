Irma, la guardiana de la copla en Amaicha del Valle

Es el mediodía, el color y las coplas invaden toda la Casa de Gobernanza de los Amaichas. Irma Guanca espera de pie, apoyada en su caja, mientras comparte coplas, aros y risas con quienes se acercan a ser parte de la fiesta. No nació en Amaicha del Valle, pero lleva 71 años participando de la Fiesta de la Pachamama. Tiene 79 y dice que la celebración es “un año menor” que ella. Desde los ocho acompaña el rito que cada verano convoca a la comunidad a venerar a la Madre Tierra. La escena se repite con variaciones: cambian las autoridades, se renuevan los rostros, pero Irma es una figura indeleble en la historia de la cultura de la zona.