Con 82 y 58 años, Silvano Aguilar y José Martínez escoltaron a la Pachamama

“Soy de Tiu Punco, soy de Tiu Punco, libre y dueño. Cerca del alba alzo mi prenda y me mando a mudar.”, cantó Silvano Aguilar con su tonada pausada, afirmando identidad antes que melodía. A su lado, casi como respuesta generacional, se escuchó la copla de José Martínez: “Tengo unas penas negras y un sentimiento amarillo. Las penas se llaman greda y el sentimiento membrillo”, recitó, marcando el pulso con la caja. Los dos forman parte del séquito que escolta a la Pachamama reelecta, María Eva Pastrana, pero no ocupan el mismo lugar en el tiempo; uno tiene 82 años y el otro 58. Sin embargo, en el canto se igualan.