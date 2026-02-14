El cielo también juega al Carnaval en los Valles: qué se espera en Tafí y Amaicha durante el fin de semana largo

Con el pulso festivo del Carnaval latiendo en los Valles, el tiempo se asoma como un protagonista inesperado para quienes planean escapadas a Tafí del Valle y Amaicha durante este fin de semana largo. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tucumán podría contar nuevamente con precipitaciones que podrían extenderse al menos hasta el lunes, en coincidencia con los días centrales del receso.
En Tafí, la villa permanece bajo condiciones de inestabilidad con tormentas y lluvias persistentes desde hoy y hasta el domingo. Las temperaturas del sábado oscilarán entre los 15°C y 20°C, con alta probabilidad de tormentas aisladas y nubosidad persistente .
El domingo, en tanto, el tiempo continuará variable. Los registros horarios indican cielo mayormente cubierto hacia la tarde y noche, con probabilidad de precipitaciones cercana al 17% y lluvias débiles (0,1 mm) en algunos tramos de la jornada. Y el lunes y martes estará fresco, llegando a los 23° de máxima.
Amaicha del Valle: temperaturas en ascenso
El panorama cambia, un poco, en Amaicha del Valle. El pronóstico muestra condiciones más estables. Los datos indican cielo entre parcialmente nublado y mayormente soleado, con temperaturas que treparán hasta los 26°C por la tarde y baja probabilidad de lluvias durante toda la jornada .
Esto sugiere que las celebraciones de Carnaval en Amaicha podrían desarrollarse con mejor clima, viento leve del noreste y ambiente típicamente vallisto: mañanas frescas y tardes cálidas, aunque la lluvia también podría decir presente estos días en ese lugar.