El cielo también juega al Carnaval en los Valles: qué se espera en Tafí y Amaicha durante el fin de semana largo

Con el pulso festivo del Carnaval latiendo en los Valles, el tiempo se asoma como un protagonista inesperado para quienes planean escapadas a Tafí del Valle y Amaicha durante este fin de semana largo. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tucumán podría contar nuevamente con precipitaciones que podrían extenderse al menos hasta el lunes, en coincidencia con los días centrales del receso.