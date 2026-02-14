Secciones
SociedadActualidad

El cielo también juega al Carnaval en los Valles: qué se espera en Tafí y Amaicha durante el fin de semana largo

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se presentará inestable y variable en ambos destinos turísticos.

El espíritu de carnaval se enseñorea en Amaicha. ARCHIVO LA GACETA El espíritu de carnaval se enseñorea en Amaicha. ARCHIVO LA GACETA
Hace 43 Min

Con el pulso festivo del Carnaval latiendo en los Valles, el tiempo se asoma como un protagonista inesperado para quienes planean escapadas a Tafí del Valle y Amaicha durante este fin de semana largo.  Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tucumán podría contar nuevamente con precipitaciones que podrían extenderse al menos hasta el lunes, en coincidencia con los días centrales del receso. 

En Tafí, la villa permanece bajo condiciones de inestabilidad con tormentas y lluvias persistentes desde hoy y hasta el domingo. Las temperaturas del sábado oscilarán entre los 15°C y 20°C, con alta probabilidad de tormentas aisladas y nubosidad persistente .

El domingo, en tanto, el tiempo continuará variable. Los registros horarios indican cielo mayormente cubierto hacia la tarde y noche, con probabilidad de precipitaciones cercana al 17% y lluvias débiles (0,1 mm) en algunos tramos de la jornada. Y el lunes y martes estará fresco, llegando a los 23° de máxima.

Amaicha del Valle: temperaturas en ascenso

El panorama cambia, un poco, en Amaicha del Valle. El pronóstico muestra condiciones más estables. Los datos indican cielo entre parcialmente nublado y mayormente soleado, con temperaturas que treparán hasta los 26°C por la tarde y baja probabilidad de lluvias durante toda la jornada .

Esto sugiere que las celebraciones de Carnaval en Amaicha podrían desarrollarse con mejor clima, viento leve del noreste y ambiente típicamente vallisto: mañanas frescas y tardes cálidas, aunque la lluvia también podría decir presente estos días en ese lugar.

Temas Tafí del ValleServicio Meteorológico NacionalAmaicha del ValleValles Calchaquíes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entre diablos y copas: propuestas, actividades y tradiciones para mantener vivo el carnaval en el norte

Entre diablos y copas: propuestas, actividades y tradiciones para mantener vivo el carnaval en el norte

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

Accidente en Tafí del Valle: un efectivo policial perdió el control del auto y volcó en la ruta 307

Accidente en Tafí del Valle: un efectivo policial perdió el control del auto y volcó en la ruta 307

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?
6

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Más Noticias
Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino

Tafí Viejo celebra el Año Nuevo Chino

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Comentarios