Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas

Por su parte, Caillou había negado que existiera un intento de imponer una segunda Pachamama y sostuvo que su planteo se limita a que la Justicia revise si se cumplieron los mecanismos previstos en la Constitución interna de la comunidad. Caillou aclaró además que no pidió a la Justicia que lo proclame cacique. “Yo sólo pido que revise, de acuerdo con nuestra Constitución indígena, si se cumplió o no el procedimiento ancestral”, afirmó. “La intervención de la Justicia ordinaria es sólo para que se haga respetar la Constitución indígena de Amaicha del Valle. Nada más”, concluyó.