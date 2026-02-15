Secciones
SociedadActualidad

Desfiles, rituales y grandes artistas: la agenda completa en Amaicha del Valle para festejar la Pachamama

La 78ª Fiesta Nacional se extiende hasta el martes.

DE TODOS LADOS. Copleros de distintos pueblos de los Valles se dieron cita en Amaicha para realizar un nuevo homenaje a la Madre Tierra. FOTO/ARCHIVO. DE TODOS LADOS. Copleros de distintos pueblos de los Valles se dieron cita en Amaicha para realizar un nuevo homenaje a la Madre Tierra. FOTO/ARCHIVO.
Hace 3 Hs

En Amaicha del Valle, la 78ª Fiesta Nacional de la Pachamama se desarrollará hasta el martes, aunque hoy es uno de los días más importantes. Por eso, la agenda está cargada de actividades.

Es un día en que las comunidades agradecen a la tierra por su generosidad. No es el Día de la Pachamama -que se celebra en agosto-, sino una festividad popular que une tradición, cultura y espiritualidad en un homenaje profundo a la Madre Tierra.

La fiesta acontece en el Predio Pachamama. A las 10, hay una llamada de bombos. A las 11.30, es la entrada de la Pachamama y su séquito. Se lleva adelante la ceremonia ancestral: agradecimiento a la Pacha. Luego hay un desfile de carrozas, ballets y caporales, además de muestras culturales. También desfilan agrupaciones gauchas y se lleva a cabo el casamiento criollo.

1973. El infortunado viaje de la Pachamama a la ciudad

1973. El infortunado viaje de la Pachamama a la ciudad

Esto da lugar a un baile popular en el cual la nieve artificial llena el aire, las bombuchas estallan y la pintura cubre el predio y a todo el público.

Por la tarde, actúan Miguel Guerra, Néstor David y la Fuerza Tropical; Leónidas y su legado Chamamecero; Cristal y la Nueva Sensación. A las 23.30 se presenta Omar Flores y luego Javi Chocobar, la Yunta, Los tres del Río, Alma Chaqueña, Los del Barrio y Hugo Véliz, entre otros.

Mañana por la tarde se presentarán copleros y a la noche, a las 22.30, será la elección de la Alajita, con inscripción de candidatas comuneras de entre 10 y 16 años. Luego actúan varios artistas, entre los que se destacan Sofía Salomón, el Quinteto Imperial, Lichi del Monte y el reconocido cantante Christian Herrera.

Con viento y fuego se honró a la Pachamama en el cerro El Pelao

Con viento y fuego se honró a la Pachamama en el cerro El Pelao

El martes 17, para la despedida de la fiesta de la Pachamama, actuará el Chaqueño Palavecino, marcando uno de los puntos altos de la celebración tradicional de la Madre Tierra que se lleva a cabo en el norte argentino. Esta conmemoración es un puente entre pasado y presente, una manifestación de identidad y resistencia cultural. Una invitación a agradecer y a sentir el latido de la Tierra en cada copla, en cada danza y en cada ofrenda.

Temas TucumánAmaicha del ValleCarnaval
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entre diablos y copas: propuestas, actividades y tradiciones para mantener vivo el carnaval en el norte

Entre diablos y copas: propuestas, actividades y tradiciones para mantener vivo el carnaval en el norte

Carnaval con alta ocupación y demoras en la 307: el viaje a los Valles puede extenderse más de dos horas

Carnaval con alta ocupación y demoras en la 307: el viaje a los Valles puede extenderse más de dos horas

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios