Desfiles, rituales y grandes artistas: la agenda completa en Amaicha del Valle para festejar la Pachamama

El martes 17, para la despedida de la fiesta de la Pachamama, actuará el Chaqueño Palavecino, marcando uno de los puntos altos de la celebración tradicional de la Madre Tierra que se lleva a cabo en el norte argentino. Esta conmemoración es un puente entre pasado y presente, una manifestación de identidad y resistencia cultural. Una invitación a agradecer y a sentir el latido de la Tierra en cada copla, en cada danza y en cada ofrenda.