Desfiles, rituales y grandes artistas: la agenda completa en Amaicha del Valle para festejar la Pachamama

En Amaicha del Valle, la 78ª Fiesta Nacional de la Pachamama se desarrollará hasta el martes, aunque hoy es uno de los días más importantes. Por eso, la agenda está cargada de actividades.
Es un día en que las comunidades agradecen a la tierra por su generosidad. No es el Día de la Pachamama -que se celebra en agosto-, sino una festividad popular que une tradición, cultura y espiritualidad en un homenaje profundo a la Madre Tierra.
La fiesta acontece en el Predio Pachamama. A las 10, hay una llamada de bombos. A las 11.30, es la entrada de la Pachamama y su séquito. Se lleva adelante la ceremonia ancestral: agradecimiento a la Pacha. Luego hay un desfile de carrozas, ballets y caporales, además de muestras culturales. También desfilan agrupaciones gauchas y se lleva a cabo el casamiento criollo.
Esto da lugar a un baile popular en el cual la nieve artificial llena el aire, las bombuchas estallan y la pintura cubre el predio y a todo el público.
Por la tarde, actúan Miguel Guerra, Néstor David y la Fuerza Tropical; Leónidas y su legado Chamamecero; Cristal y la Nueva Sensación. A las 23.30 se presenta Omar Flores y luego Javi Chocobar, la Yunta, Los tres del Río, Alma Chaqueña, Los del Barrio y Hugo Véliz, entre otros.
Mañana por la tarde se presentarán copleros y a la noche, a las 22.30, será la elección de la Alajita, con inscripción de candidatas comuneras de entre 10 y 16 años. Luego actúan varios artistas, entre los que se destacan Sofía Salomón, el Quinteto Imperial, Lichi del Monte y el reconocido cantante Christian Herrera.
El martes 17, para la despedida de la fiesta de la Pachamama, actuará el Chaqueño Palavecino, marcando uno de los puntos altos de la celebración tradicional de la Madre Tierra que se lleva a cabo en el norte argentino. Esta conmemoración es un puente entre pasado y presente, una manifestación de identidad y resistencia cultural. Una invitación a agradecer y a sentir el latido de la Tierra en cada copla, en cada danza y en cada ofrenda.