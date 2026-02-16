¿Dos pachamamas?: polémica en la fiesta de Amaicha del Valle

El equipo de LA GACETA que se encontraba en el lugar, se abrió paso entre bailarines, bombos y fotógrafos más atentos al símbolo que a la persona. Ante la consulta directa de uno de nuestros periodistas, la Pachamama le susurró al oído una invitación. “Buscame en el predio que hay algo malo que quiero que se enteren; aquí en Amaicha todo se está prendiendo fuego”, advirtió. Recién cerca de las 15.45, luego de la ceremonia, concedió la entrevista, pero no en el escenario ni en la plaza: pidió trasladarse a la oficina del cacique. Quería, dijo, una conversación extensa y sin interferencias.