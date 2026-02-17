Atlético Tucumán viaja a Córdoba: los convocados de Hugo Colace para enfrentar a Instituto

De los 23 que estuvieron presentes ante Estudiantes de Río Cuarto (Luis Ingolotti, Tomás Durso, Ramiro Paunero, Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gabriel Compagnucci, Juan Posse, Javier Domínguez, Ezequiel Ham, Franco Nicola, Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola, Lautaro Godoy, Ezequiel Godoy, Kevin Ortiz, Martín Benítez, Leandro Díaz, Alexis Segovia, Manuel Brondo y Carlos Abeldaño), se agregan tres nombres: el lateral Ignacio Galván, el volante Martín Ortega y el tercer arquero Patricio Albornoz. El resto de la nómina es la misma que viene de firmar la actuación más convincente del ciclo en el Apertura.