Atlético Tucumán viaja a Córdoba: los convocados de Hugo Colace para enfrentar a Instituto

Atlético Tucumán no se detiene. Después del 4-0 que cambió el clima y devolvió confianza, el plantel volverá a salir a la ruta. Esta noche, 26 futbolistas viajarán a Córdoba para el compromiso del jueves ante Instituto, en el marco de una seguidilla exigente que continuará luego frente a Belgrano.
De los 23 que estuvieron presentes ante Estudiantes de Río Cuarto (Luis Ingolotti, Tomás Durso, Ramiro Paunero, Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gabriel Compagnucci, Juan Posse, Javier Domínguez, Ezequiel Ham, Franco Nicola, Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola, Lautaro Godoy, Ezequiel Godoy, Kevin Ortiz, Martín Benítez, Leandro Díaz, Alexis Segovia, Manuel Brondo y Carlos Abeldaño), se agregan tres nombres: el lateral Ignacio Galván, el volante Martín Ortega y el tercer arquero Patricio Albornoz. El resto de la nómina es la misma que viene de firmar la actuación más convincente del ciclo en el Apertura.
Este martes, el equipo trabajó con pelota y realizó tareas tácticas en el complejo Ojo de Agua. Hugo Colace paró los mismos once que golearon el fin de semana, ratificando la base que respondió dentro de la cancha. Es decir: Ingolotti; Di Plácido, Ferrari, Suso, Villa; Tesuri, Domínguez, Ortiz, Laméndola; Díaz y Abeldano.
La idea del entrenador, al menos en el inicio de la semana, es sostener la estructura que funcionó con el 4-4-2 y el doble “9”, esquema que le dio mayor presencia en el área y contundencia, la materia pendiente que él mismo había marcado tras las primeras fechas.
El cronograma continuará este miércoles a las 17.30, cuando el plantel entrene en la cancha profesional del hotel Orfeo Suites, en Salsipuedes, ya en territorio cordobés. Allí quedarán concentrados a la espera del duelo ante la “Gloria”.
En paralelo, el contexto sindical mantiene a los clubes en alerta. La posible adhesión de la UTEDYC al paro general convocado por la CGT podría generar complicaciones operativas en la organización de los partidos. Aunque por el momento el encuentro está programado con normalidad, la situación es seguida de cerca por todas las instituciones.
Atlético, mientras tanto, se enfoca en lo propio. La goleada del sábado alivió tensiones, pero el calendario no da margen para relajarse. Córdoba será la primera parada de una serie que servirá para confirmar si el envión anímico fue apenas un desahogo o el verdadero punto de partida.