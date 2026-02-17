Secciones
SociedadActualidad

Podés solucionar un gran problema de tuberías usando solo un corcho: ¿cómo?

Limpiar regularmente estos artefactos previene daños mayores a largo plazo.

Podés solucionar un gran problema de tuberías usando solo un corcho: ¿cómo? Corcho
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Mantener la limpieza de las canillas resulta fundamental para evitar problemas habituales como los goteos incesantes, chorros de agua irregulares o el simple descuido de la higiene. El uso cotidiano provoca que restos minerales y sarro se depositen en el interior del pico, obstruyendo el paso del fluido y comprometiendo la calidad del agua que consumen los integrantes del hogar. Limpiar regularmente estos artefactos previene daños mayores a largo plazo.

La Anmat prohibió cosméticos, productos de limpieza y dispositivos médicos: cuáles son y por qué

La Anmat prohibió cosméticos, productos de limpieza y dispositivos médicos: cuáles son y por qué

Ante estos inconvenientes técnicos y sanitarios, surge una solución casera tan sencilla como efectiva que consiste en frotar un corcho por la salida de la grifería. Este método poco convencional sorprende por su practicidad, ya que elimina obstrucciones de manera rápida y ofrece beneficios inesperados para el correcto funcionamiento de los artefactos de la cocina o el baño. Se trata de una alternativa económica que cuida el mantenimiento del hogar.

Por qué hay que usar el corcho en la canilla

El corcho, frecuentemente descartado tras su uso, posee una textura perfecta para higienizar superficies metálicas. Debido a su composición blanda y flexible, este material se amolda sin esfuerzo a la estructura del pico de la grifería, facilitando la remoción de cualquier suciedad persistente que se encuentre acumulada en la zona.

A diferencia de las esponjas metálicas o diversos elementos abrasivos, este recurso natural no raya ni deteriora el acabado cromado, posicionándose como una alternativa segura para el mantenimiento periódico. Su fricción desprende el sarro adherido de forma efectiva, lo cual optimiza la salida del agua y prolonga la vida útil de los artefactos del hogar.

Cómo realizar el truco del corcho en la canilla

-Buscá un corcho limpio y humedecelo un poco.

-Frotalo en el pico de la canilla con movimientos circulares, haciendo foco en las zonas donde veas sarro o suciedad pegada.

-Si es necesario, podés agregar un poco de detergente o vinagre para potenciar el efecto.

-Enjuagá con agua y secá con un paño.

La importancia de mantener la canilla limpia

La acumulación de minerales, sarro y pequeñas partículas de óxido en las griferías provoca fallas molestas como la pérdida de presión, salpicaduras inesperadas o el goteo constante. Estos sedimentos alteran la dirección del flujo de agua y deterioran el funcionamiento general de los artefactos en la cocina y el baño, afectando la comodidad en las tareas diarias del hogar.

El uso del corcho ofrece una solución mecánica suave que remueve suciedades superficiales sin poner en riesgo la integridad del metal. No obstante, este recurso casero sirve únicamente para inconvenientes leves; ante desperfectos internos o pérdidas persistentes, resulta indispensable recurrir al asesoramiento de un profesional para evitar daños mayores y gastos innecesarios de reparación.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esto pasa si tirás sal en el inodoro: por qué aconsejan hacerlo antes de ir a dormir

Esto pasa si tirás sal en el inodoro: por qué aconsejan hacerlo antes de ir a dormir

Este error al limpiar el baño es un caldo de cultivo de bacterias, según los expertos

Este error al limpiar el baño es un "caldo de cultivo de bacterias", según los expertos

Cinco usos del agua oxigenada que pocos conocen: desde aclarar el pelo hasta limpiar la ropa blanca

Cinco usos del agua oxigenada que pocos conocen: desde aclarar el pelo hasta limpiar la ropa blanca

¿Por qué deberías ponerle cerveza a tus plantas?: el truco que pocos conocen

¿Por qué deberías ponerle cerveza a tus plantas?: el truco que pocos conocen

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
4

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?
6

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Más Noticias
La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

¿Cuándo se trata la Reforma Laboral en Diputados? Todo lo que tenés que saber

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Comentarios