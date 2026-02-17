Podés solucionar un gran problema de tuberías usando solo un corcho: ¿cómo?

Ante estos inconvenientes técnicos y sanitarios, surge una solución casera tan sencilla como efectiva que consiste en frotar un corcho por la salida de la grifería. Este método poco convencional sorprende por su practicidad, ya que elimina obstrucciones de manera rápida y ofrece beneficios inesperados para el correcto funcionamiento de los artefactos de la cocina o el baño. Se trata de una alternativa económica que cuida el mantenimiento del hogar.