Esto pasa si tirás sal en el inodoro: por qué aconsejan hacerlo antes de ir a dormir

El baño es uno de los espacios más utilizados dentro de una casa. Es por eso que mantener su limpieza es fundamental para prevenir las enfermedades provocadas por la acumulación de gérmenes. Existe una amplia variedad de productos que sirven para desinfectar el inodoro, el bidet, la ducha y el lavamanos, sin embargo hay un truco natural que es económico e infalible.
El ingrediente secreto para una limpieza eficaz del inodoro es la sal, un producto que suele estar presente en todas las cocinas. ¿Cómo funciona la sal en el inodoro? La respuesta es sencilla: mezcla 250 gramos de bicarbonato de sodio, 250 gramos de sal y 25 gotas de aceite esencial en un recipiente. Aplica esta mezcla en el interior del inodoro por la noche.
Cómo limpiar el inodoro sal
Al día siguiente, hierve agua en una olla y viértela en el inodoro, luego tira de la cadena. Este proceso eliminará las bacterias y dejará un aroma agradable en el baño. Será clave para mantener una importante higiene en la casa, entendiendo que te ayudará a vivir mejor.
Es importante preguntarse con qué frecuencia se debe utilizar este remedio casero. Los expertos recomiendan realizar este proceso al menos una vez al mes para mantener el inodoro en óptimas condiciones, y obviamente para garantizarte un buen funcionamiento.
Este método no solo elimina los malos olores del inodoro, sino también los residuos fecales que puedan estar presentes en su superficie. Para evitar la dispersión de estas partículas, es recomendable mantener la tapa del inodoro cerrada cuando no esté en uso.
Es crucial tener en cuenta que durante la descarga del inodoro, los residuos fecales pueden elevarse varios centímetros sobre la superficie. Por lo tanto, es necesario realizar una limpieza regular para mantener un ambiente higiénico en el baño.