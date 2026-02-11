Esto pasa si tirás sal en el inodoro: por qué aconsejan hacerlo antes de ir a dormir

El baño es uno de los espacios más utilizados dentro de una casa. Es por eso que mantener su limpieza es fundamental para prevenir las enfermedades provocadas por la acumulación de gérmenes. Existe una amplia variedad de productos que sirven para desinfectar el inodoro, el bidet, la ducha y el lavamanos, sin embargo hay un truco natural que es económico e infalible.