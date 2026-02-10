La Anmat prohibió cosméticos, productos de limpieza y dispositivos médicos: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica oficializó este martes 10 de febrero, una prohibición sobre artículos cosméticos, de limpieza o dispositivos médicos debido a fallas graves en registros oficiales. La Anmat detectó elementos “falsamente rotulados y ser considerados ilegales” tras inspecciones detalladas. Tal medida busca proteger ciudadanos frente a mercaderías que carecen de controles sanitarios obligatorios para su distribución.