La Anmat prohibió cosméticos, productos de limpieza y dispositivos médicos: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica oficializó este martes 10 de febrero, una prohibición sobre artículos cosméticos, de limpieza o dispositivos médicos debido a fallas graves en registros oficiales. La Anmat detectó elementos “falsamente rotulados y ser considerados ilegales” tras inspecciones detalladas. Tal medida busca proteger ciudadanos frente a mercaderías que carecen de controles sanitarios obligatorios para su distribución.
Bajo supervisión de Luis Eduardo Fontana, el ente regulador advirtió peligro al adquirir sustancias sin trazabilidad clara mediante canales digitales. Institución comunicó que tales insumos “se promocionan, publicitan y comercializan por páginas web, redes sociales y plataformas de venta digital” careciendo de autorizaciones pertinentes. Esta acción administrativa abarca desde lavandinas hasta equipos asistencia respiratoria circulando fuera de norma vigente.
Cuáles son los riesgos de usar estos cosméticos según la Anmat
Firma La Gefa cosmética VIP recibió sanción estricta por comercializar productos capilares sin inscripción sanitaria requerida. Autoridad pertinente expresó que estos compuestos “representan un riesgo para la salud porque podrían contener formol como activo alisante”. El uso químico no autorizado genera vapores tóxicos peligrosos tanto para quien aplica tratamiento como cliente final.
Exposición prolongada a estas sustancias prohibidas desencadena cuadros hipersensibilidad o dermatitis alérgicas. Informe sostiene que componentes cuestionados tienen “potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario”. Existe probabilidad de desarrollar patologías crónicas severas por contacto recurrente con ingredientes industriales.
Limpieza automotriz y equipos médicos
Marcas destinadas al mantenimiento vehicular como Restorer, Bully Industry y Marchand Car Care sufrieron restricciones administrativas. Anmat señaló anomalías en identificación de establecimientos responsables habilitados. Documento aclara: “se exceptúa el producto silicona aromatizada de marca Fenix” de la interdicción general. Compañías mencionadas deben regularizar trámites antes de retornar al mercado.
Desinfección doméstica aparece comprometida mediante agua lavandina marca Val chemical. Servicio Domisanitarios determinó que “el producto no está registrado en la Anmat” para venta libre. Asimismo, equipo médico Respironics quedó fuera de circulación debido a ausencia garantías técnicas. Entidad gubernamental impuso clausura comercial hasta que “se regularice la situación” legal de la firma.