Del Conicet a startups: cuatro científicos argentinos que emprendieron en plena crisis

4. Desde la Patagonia, la biotecnología también mira al mar. ERISEA fue creada por la bióloga Tamara Rubilar y la ingeniera Lucía Barja en Puerto Madryn. La firma produce suplementos vitamínicos y nutracéuticos a partir de erizos de mar y algas del Atlántico Sur, bajo criterios de sustentabilidad y con acuerdos que garantizan regalías para la provincia de Chubut.