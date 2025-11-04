Secciones
SociedadTecnología

Alrededor de mil jóvenes sudamericanos llegan a Tucumán para cambiar el mundo con ciencia

Entre mañana y el 7 de noviembre se realizará la 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores. Habrá actividades en tres facultades y un cierre artístico en el Teatro Alberdi.

NUEVA GENERACIÓN DE CIENTÍFICOS. Investigadores de toda Sudamérica llegan a la UNT para compartir sus proyectos en educación, tecnología, salud y medio ambiente. / AUGM NUEVA GENERACIÓN DE CIENTÍFICOS. Investigadores de toda Sudamérica llegan a la UNT para compartir sus proyectos en educación, tecnología, salud y medio ambiente. / AUGM
Hace 2 Hs

Alrededor de 1.000 jóvenes investigadores de 51 universidades públicas de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia compartirán sus proyectos en la Universidad Nacional de Tucumán, según la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Desde este miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre se desarrollará en distintas sedes la 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores. “La educación y la ciencia transforman realidades” es el lema del encuentro.

Desde su creación en 1993, estas jornadas se convirtieron en un punto de encuentro clave para impulsar el trabajo científico universitario y fortalecer los lazos entre instituciones públicas de la región. Este año el desafío es claro: mostrar cómo la ciencia puede transformar realidades, y abrir caminos hacia un futuro más equitativo, sostenible y humano.

Cuatro ejes, una misma idea: transformar desde el conocimiento

Las presentaciones de los investigadores abordarán 42 temáticas agrupadas en cuatro grandes ejes.

Interdisciplinario: trabajos sobre derechos humanos, innovación tecnológica y sustentabilidad.

Ciencias Humanas: incluye temas como género, educación, historia, comunicación y accesibilidad.

Ciencias Exactas: desarrollos en inteligencia artificial, nanotecnología y matemáticas aplicadas.

Ciencias de la Vida: investigaciones sobre salud humana y animal, energía, ambiente y agroalimentos.

Además, se realizarán actividades paralelas que reunirán a comités académicos y núcleos de investigación de toda la región. Entre ellas se destacan el IV Congreso del Agua, el Ambiente y la Energía; la conferencia “Inteligencia epidemiológica: de la vigilancia tradicional a soluciones guiadas por datos” de Fernanda Dórea, y los Seminarios Agroalimentarios y de Internacionalización en carreras de la salud.

Lo que habrá el 5, 6 y 7 de noviembre: tres días de ciencia, arte y encuentro

Las Jornadas tendrán lugar en la Quinta Agronómica, precisamente en aulas de las facultades de Ciencias Exactas y Tecnología; Arquitectura y Urbanismo, y Ciencias Económicas.

La 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM comenzará este miércoles 5 de noviembre en la Quinta Agronómica. Durante la primera jornada, de 8 a 12.30 horas, se realizarán las acreditaciones; la bienvenida a las delegaciones y las primeras presentaciones orales de trabajos, en simultáneo, en diferentes aulas. Luego del receso del mediodía se presentará la Misa Criolla en el ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas y se llevará a cabo el acto de apertura oficial en el Aula Magna. Allí tomarán la palabra el rector Sergio Pagani y el secretario ejecutivo de la AUGM, Álvaro Rico, y habrá un número artístico a cargo de la Facultad de Artes y la Escuela de Música de la UNT. Desde las 16 hasta las 18 continuará la exposición de trabajos orales de investigadores de todo el Cono Sur.

El jueves 6 de noviembre, también en la Quinta Agronómica, las actividades retomarán a las 8 con una nueva ronda de acreditaciones y de presentaciones orales, que se extenderán hasta las 12.30 horas. Tras el receso y el almuerzo, las exposiciones continuarán hasta las 17.30 horas. Por la noche, desde las 20.30 hasta las 00.30 horas, se realizará una actividad de confraternización entre las delegaciones participantes.

Finalmente, el viernes 7 de noviembre se desarrollará la tercera y última tanda de exposiciones. Durante la mañana, de 8 a 12.30 horas, habrá presentaciones de investigaciones seguidas de un receso y un almuerzo en los comedores de la Quinta Agronómica. Por la tarde, a las 14.30 horas, tendrá lugar el acto de clausura en el Teatro Alberdi (Jujuy 92). La agenda incluye las palabras de despedida del rector Pagani; una presentación institucional del Secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, y la entrega de menciones especiales a jóvenes investigadores. El cierre artístico correrá por cuenta de la Orquesta Juvenil de la UNT. El cronograma completo está disponible en 32jji.unt.edu.ar/programa/

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUruguayBrasilUniversidad Nacional de TucumánChileArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Todo sobre el petróleo y el gas en un curso corto y online de la Universidad Tecnológica Nacional

Todo sobre el petróleo y el gas en un curso corto y online de la Universidad Tecnológica Nacional

Arrancó el Cyber Monday: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y qué rebajas se pueden encontrar?

Arrancó el Cyber Monday: ¿cuáles son los electrodomésticos en tendencia y qué rebajas se pueden encontrar?

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en noviembre, según Ludovica Squirru

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
5

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El hábito que potencia la memoria y preserva la salud cerebral: es muy fácil de hacer

El hábito que potencia la memoria y preserva la salud cerebral: es muy fácil de hacer

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

“Por tramos”: así será el ensanche de la avenida Solano Vera

“Por tramos”: así será el ensanche de la avenida Solano Vera

Se viene Elevate Tucumán: “Emprender no es subir, sino caerse y levantarse distinto”

Se viene "Elevate Tucumán": “Emprender no es subir, sino caerse y levantarse distinto”

Comentarios