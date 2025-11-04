Alrededor de mil jóvenes sudamericanos llegan a Tucumán para cambiar el mundo con ciencia

La 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM comenzará este miércoles 5 de noviembre en la Quinta Agronómica. Durante la primera jornada, de 8 a 12.30 horas, se realizarán las acreditaciones; la bienvenida a las delegaciones y las primeras presentaciones orales de trabajos, en simultáneo, en diferentes aulas. Luego del receso del mediodía se presentará la Misa Criolla en el ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas y se llevará a cabo el acto de apertura oficial en el Aula Magna. Allí tomarán la palabra el rector Sergio Pagani y el secretario ejecutivo de la AUGM, Álvaro Rico, y habrá un número artístico a cargo de la Facultad de Artes y la Escuela de Música de la UNT. Desde las 16 hasta las 18 continuará la exposición de trabajos orales de investigadores de todo el Cono Sur.