Alrededor de mil jóvenes sudamericanos llegan a Tucumán para cambiar el mundo con ciencia

Alrededor de 1.000 jóvenes investigadores de 51 universidades públicas de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia compartirán sus proyectos en la Universidad Nacional de Tucumán, según la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Desde este miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre se desarrollará en distintas sedes la 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores. “La educación y la ciencia transforman realidades” es el lema del encuentro.
Desde su creación en 1993, estas jornadas se convirtieron en un punto de encuentro clave para impulsar el trabajo científico universitario y fortalecer los lazos entre instituciones públicas de la región. Este año el desafío es claro: mostrar cómo la ciencia puede transformar realidades, y abrir caminos hacia un futuro más equitativo, sostenible y humano.
Cuatro ejes, una misma idea: transformar desde el conocimiento
Las presentaciones de los investigadores abordarán 42 temáticas agrupadas en cuatro grandes ejes.
Interdisciplinario: trabajos sobre derechos humanos, innovación tecnológica y sustentabilidad.
Ciencias Humanas: incluye temas como género, educación, historia, comunicación y accesibilidad.
Ciencias Exactas: desarrollos en inteligencia artificial, nanotecnología y matemáticas aplicadas.
Ciencias de la Vida: investigaciones sobre salud humana y animal, energía, ambiente y agroalimentos.
Además, se realizarán actividades paralelas que reunirán a comités académicos y núcleos de investigación de toda la región. Entre ellas se destacan el IV Congreso del Agua, el Ambiente y la Energía; la conferencia “Inteligencia epidemiológica: de la vigilancia tradicional a soluciones guiadas por datos” de Fernanda Dórea, y los Seminarios Agroalimentarios y de Internacionalización en carreras de la salud.
Lo que habrá el 5, 6 y 7 de noviembre: tres días de ciencia, arte y encuentro
Las Jornadas tendrán lugar en la Quinta Agronómica, precisamente en aulas de las facultades de Ciencias Exactas y Tecnología; Arquitectura y Urbanismo, y Ciencias Económicas.
La 32 edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM comenzará este miércoles 5 de noviembre en la Quinta Agronómica. Durante la primera jornada, de 8 a 12.30 horas, se realizarán las acreditaciones; la bienvenida a las delegaciones y las primeras presentaciones orales de trabajos, en simultáneo, en diferentes aulas. Luego del receso del mediodía se presentará la Misa Criolla en el ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas y se llevará a cabo el acto de apertura oficial en el Aula Magna. Allí tomarán la palabra el rector Sergio Pagani y el secretario ejecutivo de la AUGM, Álvaro Rico, y habrá un número artístico a cargo de la Facultad de Artes y la Escuela de Música de la UNT. Desde las 16 hasta las 18 continuará la exposición de trabajos orales de investigadores de todo el Cono Sur.
El jueves 6 de noviembre, también en la Quinta Agronómica, las actividades retomarán a las 8 con una nueva ronda de acreditaciones y de presentaciones orales, que se extenderán hasta las 12.30 horas. Tras el receso y el almuerzo, las exposiciones continuarán hasta las 17.30 horas. Por la noche, desde las 20.30 hasta las 00.30 horas, se realizará una actividad de confraternización entre las delegaciones participantes.
Finalmente, el viernes 7 de noviembre se desarrollará la tercera y última tanda de exposiciones. Durante la mañana, de 8 a 12.30 horas, habrá presentaciones de investigaciones seguidas de un receso y un almuerzo en los comedores de la Quinta Agronómica. Por la tarde, a las 14.30 horas, tendrá lugar el acto de clausura en el Teatro Alberdi (Jujuy 92). La agenda incluye las palabras de despedida del rector Pagani; una presentación institucional del Secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, y la entrega de menciones especiales a jóvenes investigadores. El cierre artístico correrá por cuenta de la Orquesta Juvenil de la UNT. El cronograma completo está disponible en 32jji.unt.edu.ar/programa/