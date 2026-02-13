Amor hecho a mano: la pareja que convirtió el deseo de vivir juntos en una marca de moda global

Reciben pedidos de México, España, Estados Unidos y Asia. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Sorn, cantante de K-pop, compró una de sus prendas sin contacto previo. “No nos pidió nada. La compró porque le gustó. Eso fue un montón”, dicen. Pero si hay algo que realmente los conmueve no es la fama, sino el ida y vuelta con quienes usan sus diseños. “Cuando una clienta te escribe y te dice ‘me lo puse para salir y todos me preguntaron de dónde es’, eso te alegra el día. Pensar que se sintió linda con algo que hiciste vos, es un orgullo enorme”, confiesa Oriana.