¿Por qué dejó de funcionar Xuper TV?: El motivo detrás de la caída de la app en Argentina

Miles de usuarios reportaron este lunes la desaparición repentina de los canales argentinos en las aplicaciones no oficiales de televisión Magis TV, Xuper TV y TV Latino. Según detallaron los reportes, una "limpieza masiva de grillas" provocó que las señales locales quedaran borradas o reemplazadas por opciones de otros países de forma abrupta.
Esta interrupción ocurrió luego de que la Justicia argentina ordenara el bloqueo de los dominios y servidores de estas plataformas. La medida surgió tras comprobarse la retransmisión ilegal de películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.
Qué pasó con Magis TV y Xuper TV
Tanto Magis TV como Xuper TV operaban mediante archivos APK descargados de fuentes externas, saltándose los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store. Esta modalidad incrementaba notablemente el riesgo de instalar malware en los dispositivos de los usuarios. Además, la firma ESET clasificó a Magis TV como una "aplicación potencialmente no deseada" (PUA) tras detectar que solicita permisos críticos e invasivos, totalmente innecesarios para una app legítima de video.
Expertos en seguridad informática renovaron sus advertencias sobre los peligros de utilizar estas plataformas de streaming y recomendaron desinstalarlas de inmediato para proteger la privacidad y evitar el robo de datos. Más allá de la infracción a los derechos de autor, el peligro principal radica en el aspecto técnico, ya que estas herramientas funcionan como puertas de entrada a virus que comprometen información personal y bancaria.
Alternativas seguras y gratis
-Pluto TV: Es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas.
-ViX: Esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.
-YouTube: A través de canales oficiales y verificados, permite acceder a películas y especiales de temporada de manera legal y segura.