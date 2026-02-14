Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

¿Qué provincias están en alerta meteorológica amarilla por tormenta?

En la zona de Cuyo, Mendoza y San Luis son las dos provincias que aparecen marcadas en el mapa de alertas. La región este de Mendoza, desde el norte hasta el inicio del límite con La Pampa, estará comprometida por el fenómeno meteorológico. Las precipitaciones avanzarán hasta la zona centro, y cruzarán hasta la zona cordillerana. En San Luis, toda la provincia espera tormentas, a excepción de una pequeña región al noreste, en el límite con Córdoba.