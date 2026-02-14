Secciones
Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Las provincias bajo advertencia esperan ráfagas de viento potentes, abundante caída de agua y granizo. En algunas de ellas, la alerta empezará a regir esta tarde y, en otras, se extenderá hasta la tarde del domingo.

Para evitar riesgos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda sujetar objetos que puedan volarse, permanecer en sitios cerrados y no hacer planes al aire libre. Para evitar riesgos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda sujetar objetos que puedan volarse, permanecer en sitios cerrados y no hacer planes al aire libre. Foto: LA GACETA - Silvia Granara
Hace 1 Hs

A las 6.26 de la mañana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) elevó su primer informe mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según se anticipó, siete provincias argentinas esperan tormentas de gran potencia que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Para evitar correr peligro, el SMN indicó una serie de recomendaciones para resguardarse durante lo que dure la alerta meteorológica.

Alerta climática: qué ciudades de Argentina que podrían quedar tapadas de agua en 75 años

La zona afectada corresponde en su totalidad a la región centro del país. Aunque son siete provincias las que tienen una marca amarilla en el mapa del SAT, las tormentas no cubrirán la totalidad del territorio, sino que llegarán por partes. La provincia con mayor porcentaje de territorio afectado será San Luis, seguida por La Pampa.

¿Qué provincias están en alerta meteorológica amarilla por tormenta?

En la zona de Cuyo, Mendoza y San Luis son las dos provincias que aparecen marcadas en el mapa de alertas. La región este de Mendoza, desde el norte hasta el inicio del límite con La Pampa, estará comprometida por el fenómeno meteorológico. Las precipitaciones avanzarán hasta la zona centro, y cruzarán hasta la zona cordillerana. En San Luis, toda la provincia espera tormentas, a excepción de una pequeña región al noreste, en el límite con Córdoba.

Por su parte, Córdoba también recibirá tormentas de una magnitud considerable, pero solo en su región sur, tanto al este como hacia el oeste. La Pampa tiene marcada toda la región centro y este desde Limay Mahuida, Santa Isabel y Puelches. En Buenos Aires, toda la región oeste también recibirá tormentas de gran magnitud. En el mapa, hacia el norte, la mitad sur de Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos también están bajo advertencia.

El pronóstico para las provincias en alerta amarilla

Las condiciones meteorológicas para todas las provincias son similares, con algunas variaciones en el pronóstico: habrá lluvias abundantes, algunas localmente fuertes y en cortos períodos. Todas las zonas pueden esperar actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En Mendoza y San Luis, en particular, la alerta empezará a regir la noche de este sábado. Se esperan ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las ráfagas tendrán la misma intensidad, pero se espera que las precipitaciones sean aún más abundantes y lleguen hasta los 70 milímetros en valores acumulados. La Pampa y Buenos Aires recibirán las primeras tormentas a partir de la tarde de este sábado y las condiciones serán las mismas que en las provincias anteriormente mencionadas.

