Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

A las 6.26 de la mañana, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) elevó su primer informe mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según se anticipó, siete provincias argentinas esperan tormentas de gran potencia que pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Para evitar correr peligro, el SMN indicó una serie de recomendaciones para resguardarse durante lo que dure la alerta meteorológica.
La zona afectada corresponde en su totalidad a la región centro del país. Aunque son siete provincias las que tienen una marca amarilla en el mapa del SAT, las tormentas no cubrirán la totalidad del territorio, sino que llegarán por partes. La provincia con mayor porcentaje de territorio afectado será San Luis, seguida por La Pampa.
¿Qué provincias están en alerta meteorológica amarilla por tormenta?
En la zona de Cuyo, Mendoza y San Luis son las dos provincias que aparecen marcadas en el mapa de alertas. La región este de Mendoza, desde el norte hasta el inicio del límite con La Pampa, estará comprometida por el fenómeno meteorológico. Las precipitaciones avanzarán hasta la zona centro, y cruzarán hasta la zona cordillerana. En San Luis, toda la provincia espera tormentas, a excepción de una pequeña región al noreste, en el límite con Córdoba.
Por su parte, Córdoba también recibirá tormentas de una magnitud considerable, pero solo en su región sur, tanto al este como hacia el oeste. La Pampa tiene marcada toda la región centro y este desde Limay Mahuida, Santa Isabel y Puelches. En Buenos Aires, toda la región oeste también recibirá tormentas de gran magnitud. En el mapa, hacia el norte, la mitad sur de Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos también están bajo advertencia.
El pronóstico para las provincias en alerta amarilla
Las condiciones meteorológicas para todas las provincias son similares, con algunas variaciones en el pronóstico: habrá lluvias abundantes, algunas localmente fuertes y en cortos períodos. Todas las zonas pueden esperar actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. En Mendoza y San Luis, en particular, la alerta empezará a regir la noche de este sábado. Se esperan ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.