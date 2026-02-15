Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

Por otro lado, el panorama térmico no mostrará grandes modificaciones durante este domingi, debido a que la intensa nubosidad y las lluvias contribuirán a moderar las variaciones de temperatura, según detalla el sitio Meteored. Sin embargo, el lunes se espera que el viento rote al sector norte, lo que permitirá un incremento progresivo de la temperatura hacia la mitad de la próxima semana, lo que significa el retorno de registros más elevados.