Tormentas fuertes y granizo: continúa la alerta amarilla en 10 provincias con riesgo de ráfagas intensas

El SMN mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes en 10 provincias, con pronóstico de abundante caída de agua, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica que podrían generar complicaciones durante las próximas horas.

Por LA GACETA Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla ante la posibilidad de tormentas que podrían presentarse con abundante precipitación en lapsos breves, fuerte actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas que alcanzarían velocidades de hasta 80 km/h. Si bien estos fenómenos pueden darse de forma puntual, tienen el potencial de provocar consecuencias importantes, sobre todo en áreas rurales.

Por otro lado, el panorama térmico no mostrará grandes modificaciones durante este domingi, debido a que la intensa nubosidad y las lluvias contribuirán a moderar las variaciones de temperatura, según detalla el sitio Meteored. Sin embargo, el lunes se espera que el viento rote al sector norte, lo que permitirá un incremento progresivo de la temperatura hacia la mitad de la próxima semana, lo que significa el retorno de registros más elevados.

Las 10 provincias que están en alerta amarilla por tormentas fuertes

El domingo se perfila como la jornada de mayor actividad e intensidad. La inestabilidad abarcará a Buenos Aires, el norte de La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, y se extenderá incluso hacia provincias del norte argentino como Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y La Rioja. En estas zonas podrían registrarse precipitaciones más significativas en cortos lapsos, incrementando el riesgo de anegamientos temporarios.

Em su sitio web, SMN advierte que habrá fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” e indicó que, en estas áreas, las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

