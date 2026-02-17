A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su ex pareja enfrenta el juicio por homicidio

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6.30 y las 7, en el domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos 1.250, en San Miguel de Tucumán. Allí, Paulina -quien tenía llave del departamento y solía pernoctar en ese lugar- ingresó y mantuvo una discusión con su pareja. “Aprovechando su preeminencia física y obrando con clara intención homicida, la tomó del cuello y la ahorcó con violencia y durante el tiempo necesario para causarle la muerte por asfixia”, describió el fiscal en uno de los pasajes más duros del escrito