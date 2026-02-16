Está en duda el inicio del juicio por el crimen de Paulina Lebbos

En junio de 2023 el fiscal Carlos Sale solicitó la elevación a juicio de la causa en la que Kaleñuk está imputado de encubrimiento agravado en el marco del crimen de Paulina. El pedido fue admitido, pero luego el defensor del sospechoso, Patricio Char, fue en Casación, lo que fue denegada por la Cámara. El representante legal expuso dos cosas: por un lado que el delito por el cual se pretende acusar está prescripto, y por otro que la salvedad que hizo el fiscal de que Kaleñuk debe ser juzgado ya que es funcionario público (es empleado de la Legislatura) es ilógica ya que, argumentó, obtuvo ese empleo posteriormente del homicidio, y no antes. El miércoles, la Cámara, integrada por los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli, decidió no hacer lugar a la Casación. Por eso, esta semana, Char irá en queja ante la Corte, que puede admitirla o no. Si lo hace, deberá requerir el expediente, por lo que no se sabe si llegarán a tiempo para resolver y que el juicio se tramite. Además de Kaleñuk, en el debate debe ser juzgado César Soto, ex pareja de Paulina, padre de su hija y quien, según los investigadores, fue quien la asesinó. Pero la participación de Soto, según los pedidos de elevación a juicio, está íntimamente relacionada con lo que hizo posteriormente Kaleñuk, por lo que ambos deben ser juzgados juntos. Sin embargo, si el expediente permanece en la Corte, las audiencias deberían ser postergadas.