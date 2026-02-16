Secciones
Cartas de lectores: Tafí Viejo, un ejemplo de innovación y solidaridad
16 Febrero 2026

El proyecto de Tafí Viejo para convertir la basura en gas para garrafas solidarias es un ejemplo inspirador de innovación y compromiso ambiental. La Municipalidad de Tafí Viejo está implementando un biodigestor que procesará el 5% de los residuos orgánicos desechados en la planta taficeña, generando gas metano que se utilizará para llenar garrafas solidarias para los vecinos. Me inspira ver cómo una comunidad puede trabajar para cuidar el medio ambiente y ayudar a los más necesitados. La idea de convertir la basura en gas para garrafas solidarias es innovadora y práctica y muestra que con creatividad y compromiso se puede solucionar problemas complejos. Este proyecto no sólo reduce la cantidad de residuos que terminan en basurales a cielo abierto, sino que también promueve la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Me parece fantástico que Tafí Viejo esté liderando este tipo de iniciativas. Es un ejemplo a seguir para otras comunidades, y espero que inspire a más personas a tomar acción para cuidar nuestro planeta.

Rodolfo Ruarte                                                                       

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

