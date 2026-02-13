Causa Lebbos: “En Tucumán la impunidad no terminó”, sostuvo Silvia Elías de Pérez

La legisladora Silvia Elías de Pérez se refirió a las últimas novedades judiciales en la causa por el crimen de Paulina Lebbos y sostuvo que lo sucedido “confirma que en Tucumán la impunidad no terminó”.
“Han pasado 20 años de dolor y de lucha incansable por parte de la familia Lebbos. Lo que se conoció ahora, con la admisión de haber mentido y ocultado información clave durante el proceso judicial, demuestra que hubo un manto de silencio que obstaculizó el camino hacia la verdad”, expresó.
La parlamentaria advirtió que la lentitud de la Justicia no puede naturalizarse. “Cada evasiva, cada contradicción y cada demora implicaron tiempo perdido para el esclarecimiento total del crimen. Yo no diría que la red de impunidad haya sido desmantelada, ni siquiera parcialmente. Porque en definitiva, después de veinte años, nadie dijo nada nuevo. Sólo se llegó a un acuerdo con una testigo que reconoce que mintió pero que no aportó información sustancial para conocer toda la verdad”, expresó.
Elías de Pérez afirmó que el caso Lebbos generó un quiebre institucional y social en Tucumán. “Marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de nuestra provincia. Nos obligó a mirar de frente el funcionamiento de nuestras instituciones y a preguntarnos si realmente estábamos a la altura de garantizar verdad y justicia”.
En ese sentido, coincidió con las expresiones públicas de Alberto Lebbos y sostuvo que “en Tucumán la impunidad no terminó. No terminó con las primeras condenas, no terminó mientras hubo quienes ocultaron información, y no terminará hasta que se conozca toda la verdad. Cuando se trata de la muerte de una joven y del sufrimiento de una familia, el tiempo también se convierte en una forma de injusticia”, señaló.
Finalmente, la legisladora remarcó que “la lucha contra la impunidad no es sólo una causa judicial, es una causa moral e institucional. La sociedad tucumana merece transparencia, celeridad y verdad completa. Sólo así podremos cerrar una herida que lleva dos décadas abierta”.