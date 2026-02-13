Causa Lebbos: “En Tucumán la impunidad no terminó”, sostuvo Silvia Elías de Pérez

En ese sentido, coincidió con las expresiones públicas de Alberto Lebbos y sostuvo que “en Tucumán la impunidad no terminó. No terminó con las primeras condenas, no terminó mientras hubo quienes ocultaron información, y no terminará hasta que se conozca toda la verdad. Cuando se trata de la muerte de una joven y del sufrimiento de una familia, el tiempo también se convierte en una forma de injusticia”, señaló.