Secciones
Política

Causa Lebbos: “En Tucumán la impunidad no terminó”, sostuvo Silvia Elías de Pérez

La parlamentaria sostuvo que la lentitud del sistema judicial no debe convertirse en una práctica aceptada.

PAULINA LEBBOS PAULINA LEBBOS
Hace 1 Hs

La legisladora Silvia Elías de Pérez se refirió a las últimas novedades judiciales en la causa por el crimen de Paulina Lebbos y sostuvo que lo sucedido “confirma que en Tucumán la impunidad no terminó”.

“Han pasado 20 años de dolor y de lucha incansable por parte de la familia Lebbos. Lo que se conoció ahora, con la admisión de haber mentido y ocultado información clave durante el proceso judicial, demuestra que hubo un manto de silencio que obstaculizó el camino hacia la verdad”, expresó.

La parlamentaria advirtió que la lentitud de la Justicia no puede naturalizarse. “Cada evasiva, cada contradicción y cada demora implicaron tiempo perdido para el esclarecimiento total del crimen. Yo no diría que la red de impunidad haya sido desmantelada, ni siquiera parcialmente. Porque en definitiva, después de veinte años, nadie dijo nada nuevo. Sólo se llegó a un acuerdo con una testigo que reconoce que mintió pero que no aportó información sustancial para conocer toda la verdad”, expresó.

Elías de Pérez afirmó que el caso Lebbos generó un quiebre institucional y social en Tucumán. “Marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de nuestra provincia. Nos obligó a mirar de frente el funcionamiento de nuestras instituciones y a preguntarnos si realmente estábamos a la altura de garantizar verdad y justicia”.

En ese sentido, coincidió con las expresiones públicas de Alberto Lebbos y sostuvo que “en Tucumán la impunidad no terminó. No terminó con las primeras condenas, no terminó mientras hubo quienes ocultaron información, y no terminará hasta que se conozca toda la verdad. Cuando se trata de la muerte de una joven y del sufrimiento de una familia, el tiempo también se convierte en una forma de injusticia”, señaló.

Finalmente, la legisladora remarcó que “la lucha contra la impunidad no es sólo una causa judicial, es una causa moral e institucional. La sociedad tucumana merece transparencia, celeridad y verdad completa. Sólo así podremos cerrar una herida que lleva dos décadas abierta”.

Temas Silvia Elías de PérezPaulina LebbosCaso Paulina Lebbos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto
2

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
3

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
5

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación
6

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Más Noticias
Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Reforma laboral: qué se modifica para los repartidores y conductores de plataformas

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años?

Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un vaciamiento silencioso tras el rechazo del Congreso

Vialidad Nacional: los gremios denunciaron un "vaciamiento silencioso" tras el rechazo del Congreso

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Tras la media sanción en Diputados, el Senado definirá si convierte en ley la baja de imputabilidad a los 14 años

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Comentarios