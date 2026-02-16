La crisis y el comienzo del ciclo lectivo

Este fenómeno no es una fluctuación estadística ni un cambio de hábito demográfico. Es una modificación profunda del proyecto de futuro de la clase media tucumana. Durante décadas, el esfuerzo de pagar una cuota escolar fue el contrato social más sagrado de las familias trabajadoras para garantizar el ascenso social, más allá de la mejora que pueda haber experimentado el sector público. Hoy, ese contrato está virando por una realidad económica que no da tregua. El diagnóstico de los referentes del sector es concreto. Desde la Vicaría de Educación y la Asociación de Instituciones Privadas Educativas de Tucumán (Asipet) coinciden en que la morosidad ha trepado a niveles históricos, superando el 15% por encima de lo habitual. Las familias tucumanas están atrapadas en una “trampa de prioridades”: con tarjetas de crédito al límite y aumentos en servicios que devoran los salarios, el colegio ha pasado de estar al tope de la lista a ocupar el último peldaño. El drama no es solo la falta de voluntad, sino la imposibilidad física de cubrir una matrícula que, en muchos casos, se intenta financiar en cuotas que solo sirven para estirar la agonía.