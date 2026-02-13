Una reconocida marca de gaseosa argentina deberá pagar $800 millones tras perder un juicio laboral

De acuerdo a lo informado, el reclamo judicial se realizó por un total de $223 millones por indemnización y, además, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había indicado que correspondían $1.235 millones más en concepto de intereses; de allí que se llegara a la suma de $1.500 millones. Pero la Corte estimó los costos de intereses en $584 millones, lo que dejó un total de $807 millones.