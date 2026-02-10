Megaestafa de Hope Funds: la Corte dejó firme la condena a los principales colaboradores de Enrique Blaksley

Un nuevo juicio por lavado de dinero

En el mismo fallo, la Corte avaló que se realice un nuevo juicio contra Federico Dolinkue, otro de los acusados en la causa. Si bien había sido absuelto por el Tribunal Oral en una parte del expediente, la Cámara Federal de Casación Penal consideró que aún restan aspectos por analizar respecto de su presunta participación en el lavado de dinero a través del fideicomiso inmobiliario Verazul.