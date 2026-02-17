Parlamentarios en Perú discuten la destitución de Jerí

El parlamento, controlado por la derecha, se reunirá este martes en sesión extraordinaria para debatir una eventual destitución tras reunir las 78 firmas necesarias para convocar al pleno en período de receso. A Jerí, congresista de Somos Perú, le han dado la espalda la mayoría de sus aliados conservadores al impulsar pedidos de destitución junto con bancadas minoritarias de izquierda. La moción de censura y destitución acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo. El Ministerio Público le inició el viernes una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno. En enero, le abrió una primera causa por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.